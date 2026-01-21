Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid

Una nueva borrasca de alto impacto que afectará al país, llamada Ingrid, dejará nevadas en cotas muy bajas desde el viernes, tanto en zonas de montaña como en la meseta de Castilla y León, donde la cota caerá por la noche hasta los 700 metros.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha explicado que durante el viernes y el fin de semana "la protagonista" será la borrasca Ingrid, nombrada por el servicio meteorológico de Portugal, que afectará con alto impacto a la península: tanto al país vecino como a España.

La borrasca dejará "un temporal marítimo importante" así como "vientos intensos, lluvias abundantes y además, nevadas en cotas bajas del norte, centro y este de la península".

"Estas nevadas, que podrán caer a partir de unos 300 metros en el norte y 600 metros en el sur, podrán poner en dificultades el tráfico rodado", ha advertido del Campo.

El viernes empezarán a notarse los efectos de la borrasca Ingrid, que circulará entre la península y las islas británicas y que "se profundizará muy rápidamente".

Nieve generalizada a cotas muy bajas en Castilla y León

La nieve ha puesto ya en aviso amarillo la Cordillera Cantábrica en León y Sanabria, en Zamora, que este miércoles y mañana jueves esperan acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas a partir de los 1200 metros, aunque la cota bajará a 1000 el jueves, según la información de la página web de la Aemet.

Sin embargo, la situación se empezará a complicar en la jornada del viernes, para la que se esperan acumulaciones de hasta 15 centímetros en estas dos zonas, con una cota de nieve que empezará en los 1200 metros para bajar a 900 y 1000, aunque por la noche podrá nevar a cualquier cota.

El viernes se activarán los avisos amarillos por acumulación de 10 centímetros en 24 horas en el Sistema Central en Soria, Segovia, Ávila y Salamanca; en el Sistema Ibérico en Burgos y Soria; y en la Cordillera Cantábrica en Palencia. La cota estará en 1000 metros, pero podrá nevar a cualquier cota por la noche.

Además, en El Bierzo y en las mesetas de León, Salamanca, Zamora, Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid podrán acumularse durante el viernes 5 centímetros. La cota estará inicialmente entre 900 y 1000 metros y bajará a los 700.

La nieve llegará acompañada de ventiscas, y también el viernes se activarán los avisos por fuertes vientos en el Sistema Ibérico y en el norte de Burgos, con rachas de 80 km/h.