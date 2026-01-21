Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz
El cuerpo ha sido localizado en uno de los vagones
Europa Press
La Guardia Civil confirmó a primera hora de la noche de ayer a la familia del leonés Julio Rodríguez su fallecimiento tras hallar el cuerpo entre los escombros de uno de los vagones removidos.
El leonés se dirigía a Huelva en el tren que sufrió el accidente en primer lugar, a tenor de la teoría de los investigadores, según la información publicada en el Diario de León y en Leon24horas y recogida por Europa Press.
La Guardia Civil notificó a sus allegados su fallecimiento y procedió al trámite de informar de su fallecimiento y de corroborar su identidad.
Julio tenía 52 años y su familia había puesto a disposición de la Guardia Civil el material genético pertinente para su posible identificación. Con los restos hallados y cotejadas las muestras de ADN se pudo certificar su fallecimiento.
