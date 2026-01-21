Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz

El cuerpo ha sido localizado en uno de los vagones

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz.

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press

Europa Press

León

La Guardia Civil confirmó a primera hora de la noche de ayer a la familia del leonés Julio Rodríguez su fallecimiento tras hallar el cuerpo entre los escombros de uno de los vagones removidos.

El leonés se dirigía a Huelva en el tren que sufrió el accidente en primer lugar, a tenor de la teoría de los investigadores, según la información publicada en el Diario de León y en Leon24horas y recogida por Europa Press.

La Guardia Civil notificó a sus allegados su fallecimiento y procedió al trámite de informar de su fallecimiento y de corroborar su identidad.

Julio tenía 52 años y su familia había puesto a disposición de la Guardia Civil el material genético pertinente para su posible identificación. Con los restos hallados y cotejadas las muestras de ADN se pudo certificar su fallecimiento.

