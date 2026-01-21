En libertad un multirreincidente, con 28 detenciones, tras ser arrestado por dos robos con fuerza en Valladolid

Un varón, delincuente habitual según la Policía Nacional y con 28 detenciones y múltiples procedimientos por delitos leves en su haber, ha quedado en libertad tras ser detenido como presunto autor de dos robos con fuerza en establecimientos comerciales de Valladolid cometidos el pasado mes de diciembre --uno de ellos el día de Navidad-- y en los que obtuvo un 'botín' de 1.765 euros en efectivo y 3.000 euros en género.

Según han asegurado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press, el detenido es un delincuente al que le constan 28 detenciones y múltiples procedimientos por delitos leves, la mayoría por hurtos.

El pasado mes de diciembre los responsables de dos comercios ubicados en la capital vallisoletana, denunciaron en dependencias de la Policía Nacional sendos robos cometidos en sus establecimientos. En ambos robos un varón había accedido al interior de los comercios por la noche, mediante la técnica de escalo a través de una ventana.

El presunto autor había sustraído en el comercio que robó el día 22 de diciembre, 835 euros en efectivo y género valorado en 3.000 euros. En el segundo local, el cual forzó el día 25 de diciembre, el ladrón obtuvo un botín de dinero en efectivo de 930 euros.