Investigado por robar a su compañero de piso e intentar agredirle con un cuchillo en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid investiga a un varón de nacionalidad extranjera por un supuesto robo con fuerza y un delito de lesiones en una vivienda tras robar dinero, ropa y un teléfono móvil a su compañero de piso en Íscar (Valladolid), al que también intentó agredir con arma blanca.

La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos tras una denuncia presentada por la víctima, un varón que compartía vivienda con otros siete compatriotas y quien relató que cuando volvió al domicilio trabajar en un turno de noche, se encontró la puerta de su habitación forzada.

Según su testimonio, tal y como indica la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press, le sustrajeron del interior de la habitación 175 euros en efectivo, unas zapatillas deportivas, diversas prendas de ropa y un teléfono móvil.

Sospechas

La víctima manifestó, asimismo, que la puerta de acceso a la vivienda no presentaba signos de violencia, ya que la cerradura funcionaba correctamente y solo se podía abrir con llave, por lo que sospechó que el autor debía ser alguien que convivía en el domicilio.

Tras preguntar a sus compañeros de piso, dirigió sus sospechas hacia uno de ellos, quien presuntamente se habría quedado esa noche en la vivienda junto a otros amigos.

Cuando la víctima le recriminó los hechos, el presunto autor comenzó a insultarle y amenazarle, e intentó agredirle con un cuchillo. En el forcejeo, la víctima logró defenderse, si bien el agresor le hizo un pequeño corte en la cara. Otro de los compañeros, al escuchar golpes voces, acudió al lugar y retiró el arma blanca para evitar que la situación se agravara.

Tras la denuncia y las gestiones practicadas, la Guardia Civil procedió a la investigación del presunto autor. Las diligencias han quedado a disposición de la autoridad judicial.