Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
Este pueblo cuenta con un conjunto medieval declarado Bien de Interés Cultural y es un imprescindible de la provincia
Castilla y León es una de las provincias que más turismo nacional acoge, por su personalidad, su gente y los impresionantes pueblos y los paisajes que se encuentran en ella.
Si buscas disfrutar de un turismo rural, en plena naturaleza y con una comida exquisita, cualquiera de las nueve provincias de la comunidad autónoma tiene auténticas joyas.
Nueva incorporación a 'Los pueblos más bonitos de España'
La histórica villa medieval de Santa Gadea del Cid, situada en el Valle del Ebro y al norte de la provincia de Burgos, ha entrado en la histórica y reconocida red de 'Los pueblos más bonitos de España'.
Reconocida por su riqueza patrimonial y su encanto rural, Santa Gadea del Cid es un imprescindible para este 2026.
Este pueblo cuenta con un conjunto urbano medieval declarado Bien de Interés Cultural, donde las calles empedradas, la arquitectura de la típica casa castellana y los restos de su muralla conforman un paisaje cargado de historia.
Entre sus atractivos destacan la tradicional iglesia-fortaleza, el trazado original de la villa y las ruinas de un castillo medieval que corona el municipio.
Castilla y León apuesta por la modernización y sostenibilidad del turismo, digitalizando la gestión turística y del patrimonio cultural en la comunidad, orientada a mejorar la experiencia del visitante.
