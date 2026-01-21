CCOO recurre al humor en una campaña para pedir la supresión del peaje de la AP-66 que protagonizan "Picapuente" y "Picacascos"

Comisiones Obreras León y Asturias presentaron hoy campaña videográfica reivindicativa en la que recurren al humor para reclamar la supresión del peaje del Huerna de la autopista AP-66. Así, un video que se difundirá a través de las redes sociales, sitúa como protagonistas de la Edad de Piedra en la que dicen que se sitúan ambos territorios por ese pago “ilegal, injusto, inmoral y abusivo” a ‘Picapuente’ y ‘Picacascos’.

Del que emula al actual ministro de Transportes y Movilidad Urbana dicen que es “un político neolítico, con malas pulgas, empeñado en que el noroeste ibérico empeñado en el que noroeste ibérico permanezca en la Edad de Piedra” y al que alude al que fuera ministro de Fomento y responsable de la prórroga del peaje hasta 2050, como “político paleolítico que se alimentaba de la pesca del salmón y que regaló a los ‘aucalsarios’ el futuro de las tierras astures y leonesas”. La compañía concesionaria aparece también representada en el video por los ‘aucalsarios’ “que atracan a los usuarios de la autopista".

Una traba al desarrollo económico

La secretaria general de CC OO León, Elena Blasco, y el secretario general de CC OO Asturias, José Manuel Zapico, fueron los encargados de presentar esta iniciativa y recordaron que la Unión Europea “habló alto y claro” para decir que la prórroga del peaje, que se calcula que supondría en el periodo de vigencia unos 1600 millones de beneficios para la concesionaria, es contraria a derecho.

Por eso, insistieron en reclamar al Gobierno central “que remueva todos los obstáculos para acabar con este agravio respecto a otros territorios” sobre una infraestructura por la que pasan cada día unos 12000 vehículos. “Es una verdadera traba al desarrollo económico, territorial y social y uno de los más caros a nivel nacional”, criticaron antes de subrayar que, además de ser ilegal el pago, la empresa no cumple con los estándares de calidad necesarios para esa vía.

Elena Blasco recordó que la provincia leonesa cuenta además con otra vía de pago, para la que también reclamó la desaparición del peaje. “Estamos encerradas por completo, porque tenemos el Peaje del Huerna y el de León-Astorga, que también es un camino obligatorio para la clase trabajadora, con 5000 vehículos diarios, porque se usa cada vez más, principalmente por la expansión del polígono industrial de Villadangos”, afirmó.

“Hay que poner encima de la mesa el debate de cómo se deben gestionar las infraestructuras públicas; se tienen que poner límite a las concesiones. Hay decisiones políticas que deben garantizar la igualdad territorial”, defendió mientras Zapico lamentó que el Ministerio de Transportes se niegue, por ahora a reconocer la ilegalidad del peaje y recordó que el Gobierno del Principado ha pedido que se revise de oficio el expediente del proceso de prórroga. “Si no se hace, cabe esperar que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo”, señaló pero recordó que ese pronunciamiento puede tardar bastante tiempo y lo que se reivindica son medidas inmediatas.