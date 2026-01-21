Castilla y León registró dos casos de lepra entre el 2015 y 2024

La lepra es una enfermedad crónica que tiene cura desde hace cuatro décadas, pero cada día se siguen detectando 479 nuevos casos en el mundo y solo durante 2025 se notificaron en España 10 nuevos casos en hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 23 y los 70 años.

Así lo indica la Fundación Fontilles, entidad española referente en la lucha contra la lepra desde la apertura en 1909 del sanatorio San Francisco de Borja en el municipio alicantino de la Vall de Laguar, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Lepra este próximo domingo, 25 de enero.

Según señala en un comunicado, en 2025 se notificaron al Registro Estatal de Lepra del Centro Nacional de Epidemiología- Instituto de Salud Carlos III (CNE-ISCIII) 10 nuevos casos: 3 en Madrid, 2 en Cataluña, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía, 1 en Asturias y 1 en Cantabria. Se trata de 6 hombres de 23, 24, 31, 34, 40 y 70 años de edad, y de 4 mujeres de 34, 35, 38 y 39 años.

Casos entre 2015 y 2024

Asimismo, en el periodo 2015-2024, se notificaron 97 casos: 13 en Andalucía, 3 en Aragón, 3 en Asturias, 7 en Baleares, 5 en Canarias, 2 en Cantabria, 4 en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León, 14 en Cataluña, 5 en la Comunidad Valenciana, 2 en Extremadura, 8 en Galicia, 18 en Madrid, 1 en Murcia, 1 en Navarra, 7 en el País Vasco, y 2 en La Rioja.

Por sexos, 47 casos corresponden a hombres y 50 a mujeres. Por franjas de edad, 3 tenían menos de 15 años en el momento de la detección; 11, entre 15 y 24 años; 54, entre 25 y 44 años; 18, entre 45 y 64 años; y 11, más de 65 años. Situación a nivel internacional

La enfermedad registró 172.717 nuevos casos en el mundo en 2024, último año del que existe información, lo que supone un descenso del 5,3 % respecto a los 182.815 casos localizados en 2023, según los datos de 188 países recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).