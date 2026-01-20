Nuevo balance: dos leoneses desaparecidos tras el accidente de tren

Dos leoneses figuran que viajaban a Huelva figuran entre los viajeros desaparecidos tras el accidente ferroviario registrado este pasado domingo en Adamuz (Córdoba), de los cuales solo se conoce la identidad de uno de ellos, Julio Rodríguez Gómez, de 52 años.

Sus familiares y allegados han lanzado varios mensajes en las redes sociales tras no saber nada de él desde el trágico suceso que, según el balance provisional, ha dejado la cifra de 42 muertos y cerca de cuarenta heridos ingresados.

"No sabemos nada de él desde el accidente, e iba en el tren a Huelva", el convoy LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva sobre el que impactó el iryo Málaga-Madrid tras descarrilar e invadir la vía contraria, escriben en la red X,

De momento se desconoce su situación por lo que se solicita que cualquier información sea notificada a los teléfonos 639.48.66.96 o al 722.265.523, así como al perfil de X @DiamanteSangre.

Otro desaparecido

Es uno de los muchos desaparecidos tras el accidente de quienes se pide información sobre su paradero desde las redes sociales.

A Rodríguez se le sumaría otro hombre más, aún sin identificar, residente en la provincia y que también viajaba en el Alvia Madrid-Huelva, según ha informado este martes el canal de televisión La8 León.

Las familias de estos dos desaparecidos ya habrían aportado ADN para facilitar la identificación, ya que se espera que en las próximas horas se conozcan las identidades de todos los fallecidos y se encuentren a las personas desaparecidas.