Mesa electoral a la vista: los avisos no llegarán hasta finales de febrero

Con la fecha de las elecciones autonómicas de Castilla y León fijada para el domingo 15 de marzo, muchos ciudadanos empiezan a preguntarse cuándo se sabrá si han sido designados para formar parte de una mesa electoral. Por ahora, el mensaje es claro: todavía no hay nombramientos, pero el proceso está ya marcado en el calendario y las notificaciones comenzarán a llegar en las próximas semanas.

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el calendario electoral en vigor, los ayuntamientos serán los encargados de realizar el sorteo público para designar a los presidentes, vocales y suplentes de cada mesa. Este sorteo no se ha celebrado aún y está previsto que tenga lugar entre mediados y finales del mes de febrero, previsiblemente entre los días 18 y 22.

Una vez realizado el sorteo:

Los consistorios disponen de un plazo máximo de tres días para notificar de forma individual a las personas seleccionadas. La comunicación se realiza por los cauces oficiales habituales, normalmente mediante carta certificada, en la que se especifica el cargo asignado y el colegio electoral correspondiente. Esto significa que, salvo adelantos puntuales, las notificaciones no empezarán a llegar hasta finales de febrero, por lo que todavía queda margen antes de saber si se te ha tocado.

En caso de resultar elegido y que el 15 de marzo te sea imposible acudir, la ley contempla la posibilidad de presentar alegaciones si existe una causa justificada, dentro del plazo legal establecido tras recibir la notificación. Mientras tanto, desde las administraciones recuerdan que el proceso sigue su curso normal y piden tranquilidad, ya que aún no se ha entrado en la fase clave de designación.