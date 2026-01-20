Fallece un hombre de 39 años tras caerle encima una casa móvil que instalaba en León
La víctima tuvo que ser rescatada
Europa Press
Un varón de unos 40 años ha fallecido tras caerle encima una casa móvil que instalaba de manera particular en una finca privada ubicada en la carretera de Santander de Villanueva del Árbol, en el término municipal de Villaquilambre (León), según datos del Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.
El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.35 horas de este martes, 20 de enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el suceso y la situación del afectado, que además precisaba ser rescatado.
El 1-1-2 ha informado de los hechos a Guardia Civil, Policía Local de Villaquilambre, Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. El hombre finalmente ha fallecido.
