Detenido un hombre por amenazar a un vecino con un cuchillo en Valladolid
El detenido causó después daños en coches y escaparates en la localidad vallisoletana de Íscar
Ical
Agentes de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron a un hombre por un presunto delito de amenazas con arma blanca, daños y atentado a agentes de la autoridad, en la localidad de Íscar. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 9 de enero, sobre las 14.00 horas, cuando los agentes recibieron un aviso de un vecino de esta localidad que trasladó que un individuo se había presentado en su domicilio; portaba un cuchillo de grandes dimensiones; y profería amenazas contra ellos. Según manifestaron, el varón abandonó el lugar inmediatamente después de que se comunicara el aviso a la Guardia Civil.
Posteriormente, a las 16.50 horas, se recibió un nuevo aviso de una persona que alertaba de que una persona causaba daños en vehículos estacionados en la vía pública y en escaparates de varios establecimientos de la localidad y generaba un grave desorden público. Una vez en el lugar, los agentes de la Guardia Civil, comprobaron que se trataba del mismo individuo implicado en el incidente anterior.
Actitud extremadamente agresiva
Durante la detención, el varón mostró una actitud extremadamente agresiva y desafiante hacia los agentes, intentando agredirles físicamente. Fue necesario reducirlo en varias ocasiones debido a su resistencia activa y violenta, según la Subdelegación del Gobierno.
El detenido fue objeto de intervenciones policiales anteriores por conductas semejantes. La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
