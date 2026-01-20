Un detenido en El Burgo de Osma (Soria) por verter agua hirviendo sobre su compañera de piso
Causó lesiones en cuello y cara a la víctima, atendida en el Centro de Salud de la localidad
El agresor y la mujer no tenían ningún tipo de relación
Ical
Soria
Agentes de la Guardia Civil de El Burgo de Osma detuvieron el pasado día 16 de enero a un hombre de 54 años que, tras una discusión, arrojó una cazuela con agua hirviendo sobre una mujer con la que convivía. A esta persona, se le imputa un delito lesiones graves en cabeza y cuello a la mujer con la que compartía piso sin ningún otro tipo de relación desde hacía unos 20 días.
Los hechos ocurrieron ese mismo día en El Burgo de Osma, y la victima fue atendida en el Centro de Salud de El Burgo de Osma, que también redactó el correspondiente parte de lesiones. El detenido en unión de las diligencias instruidas por el Puesto de El Burgo de Osma fue puesto a disposición del Juzgado de El Burgo de Osma.
