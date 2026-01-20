Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación causas accidente CórdobaHostelero Olleros de TeraObras Mercado de Abastos ZamoraTraslado Policía Municipal de ZamoraNuevo fichaje Zamora CF
instagramlinkedin

Un detenido en El Burgo de Osma (Soria) por verter agua hirviendo sobre su compañera de piso

Causó lesiones en cuello y cara a la víctima, atendida en el Centro de Salud de la localidad

El agresor y la mujer no tenían ningún tipo de relación

Coche de la Guardia Civil.

Coche de la Guardia Civil. / LOZ

Ical

Soria

Agentes de la Guardia Civil de El Burgo de Osma detuvieron el pasado día 16 de enero a un hombre de 54 años que, tras una discusión, arrojó una cazuela con agua hirviendo sobre una mujer con la que convivía. A esta persona, se le imputa un delito lesiones graves en cabeza y cuello a la mujer con la que compartía piso sin ningún otro tipo de relación desde hacía unos 20 días.

Los hechos ocurrieron ese mismo día en El Burgo de Osma, y la victima fue atendida en el Centro de Salud de El Burgo de Osma, que también redactó el correspondiente parte de lesiones. El detenido en unión de las diligencias instruidas por el Puesto de El Burgo de Osma fue puesto a disposición del Juzgado de El Burgo de Osma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un ciclista al colisionar frontalmente contra un camión articulado
  2. La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León
  3. Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo
  4. El pueblo 'templario' de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después
  5. Castilla y León, en el borde del temporal: lluvia en retirada y nieve desde 800 metros
  6. El primer premio de la Lotería Nacional deja 7,5 millones en esta provincia de Castilla y León
  7. La nieve complica la circulación en varias autovías de Castilla y León
  8. Herida una mujer de 66 años, que iba en silla de ruedas, al ser atropellada por un todoterreno

Novedades en el caso del Gordo de Villamanín: La Comisión de fiestas ultima la web para poder repartir el premio

Novedades en el caso del Gordo de Villamanín: La Comisión de fiestas ultima la web para poder repartir el premio

Buscan a un leonés que viajaba en el tren Alvia accidentado en Adamuz

Buscan a un leonés que viajaba en el tren Alvia accidentado en Adamuz

Abierto el plazo para solicitar de forma telemática o presencial el voto por correo en Castilla y León

Abierto el plazo para solicitar de forma telemática o presencial el voto por correo en Castilla y León

Un detenido en El Burgo de Osma (Soria) por verter agua hirviendo sobre su compañera de piso

Castilla y León contabiliza dos grandes accidentes ferroviarios en lo que va de siglo en los que perdieron la vida ocho personas

Castilla y León contabiliza dos grandes accidentes ferroviarios en lo que va de siglo en los que perdieron la vida ocho personas

El Complejo Hospitalario de Salamanca se sitúa en el puesto 21 de la lista de los mejores hospitales públicos de España

El Complejo Hospitalario de Salamanca se sitúa en el puesto 21 de la lista de los mejores hospitales públicos de España

Castilla y León inicia la semana con déficit de reservas en todos los grupos de sangre

Castilla y León inicia la semana con déficit de reservas en todos los grupos de sangre

Fallece un ciclista al colisionar frontalmente contra un camión articulado

Fallece un ciclista al colisionar frontalmente contra un camión articulado
Tracking Pixel Contents