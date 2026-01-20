Buscan a un leonés que viajaba en el tren Alvia accidentado en Adamuz
La familia se encuentra en Córdoba a la espera de poner encontrar noticias de Julio Rodríguez
Europa Press
León
Un leonés que viajaba en el Alvia Madrid-Huelva se encuentra entre los desaparecidos en el accidente de los trenes que se produjo en la tarde del pasado domingo a la altura de Adamuz (Córdoba).
Según la información adelantada por La8 León y recogida por Europa Press, Julio Rodríguez, de 52 años, viajaba en el tren que cubría el trayecto Madrid-Huelva y contra el que impactaron tres vagones del tren Iryo que circulaba en sentido contrario, en la ruta Málaga-Madrid, y que descarriló.
La familia de este leonés ya se encuentra en Córdoba a la espera de poner encontrar noticias de Julio Rodríguez.
- Fallece un ciclista al colisionar frontalmente contra un camión articulado
- La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León
- Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo
- El pueblo 'templario' de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después
- Castilla y León, en el borde del temporal: lluvia en retirada y nieve desde 800 metros
- El primer premio de la Lotería Nacional deja 7,5 millones en esta provincia de Castilla y León
- La nieve complica la circulación en varias autovías de Castilla y León
- Herida una mujer de 66 años, que iba en silla de ruedas, al ser atropellada por un todoterreno