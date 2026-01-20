Buscan a un leonés que viajaba en el tren Alvia accidentado en Adamuz

Un leonés que viajaba en el Alvia Madrid-Huelva se encuentra entre los desaparecidos en el accidente de los trenes que se produjo en la tarde del pasado domingo a la altura de Adamuz (Córdoba).

Según la información adelantada por La8 León y recogida por Europa Press, Julio Rodríguez, de 52 años, viajaba en el tren que cubría el trayecto Madrid-Huelva y contra el que impactaron tres vagones del tren Iryo que circulaba en sentido contrario, en la ruta Málaga-Madrid, y que descarriló.

Noticias relacionadas

La familia de este leonés ya se encuentra en Córdoba a la espera de poner encontrar noticias de Julio Rodríguez.