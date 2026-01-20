Las bajas temperaturas han causado 81 muertes atribuibles al frío en Castilla y León desde el pasado 1 de noviembre, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Aunque el impacto del frío sigue siendo relevante, la cifra es inferior a la registrada en el mismo periodo del invierno anterior, cuando se estimaron 109 fallecimientos en la comunidad, lo que apunta a un descenso interanual de este tipo de mortalidad.

El sistema MoMo, en funcionamiento desde 2004, permite estimar el número de defunciones atribuibles a episodios de temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, a partir de la comparación entre las muertes observadas y las esperadas para cada territorio y periodo del año.

No concreta causas individuales de fallecimiento, pero sí identifica excesos de mortalidad asociados a condiciones meteorológicas adversas.

Datos provinciales

Por provincias, el impacto del frío ha sido muy desigual en Castilla y León. Salamanca es la provincia con mayor número de fallecimientos atribuidos a las bajas temperaturas, con 41 muertes, lo que representa aproximadamente la mitad del total autonómico. Le sigue Burgos, donde el MoMo estima 15 defunciones, y Segovia, con 8.

En un escalón inferior se sitúan León, con 5 muertes atribuibles al frío, y Ávila y Valladolid, con 4 fallecimientos cada una.

Palencia contabiliza 3 muertes, mientras que en Soria y Zamora no se registran fallecimientos asociados a las bajas temperaturas en este periodo, según los datos del sistema del Ministerio de Sanidad.