Aumentan las bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años en Castilla y León

La incidencia de las enfermedades respiratorias aguadas (IRA) en Castilla y León se mantiene en descenso, con 802 casos por 100.000 habitantes, pero se intensifica la circulación del VRS (virus sincitial respiratorio) y en la última semana se ha producido un aumento de las bronquitis y las bronquiolitis entre los menores de 5 años.

Así se desprende del informe semanal de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, correspondiente a la semana 3 -del 12 al 18 de enero-, que advierte de que han comenzado a circular los metapneumovirus en niños, de ahí el aumento de la incidencia de las IRA en los más pequeños.

Tasa de infecciones

La tasa de infecciones respiratorias se ha situado en 802 casos por 100.000 habitantes, por debajo de los 904 registrados la semana anterior; sin embargo, ha aumento la tasa de síndrome gripal, pasando de 61 a 74 casos por 100 .000 habitantes, si bien ambas están en un nivel de intensidad bajo.

El sistema sanitario de Castilla y León ha detectado que las urgencias y hospitalizaciones por IRA siguen en descenso.

Además, el 22,5 % de las muestras centinelas fueron positivas a gripe, pero va descendiendo el número de positivos en muestras hospitalarias, y se detectan el AH 1 y el AH 3 de manera similar.

En el caso del VRS, la positividad de las muestras centinela es del 30,2 %. Y se ha registrado también un aumento de las detecciones de otros coronavirus.