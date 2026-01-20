Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en gran parte de Castilla y León
La nieve podría aparecer en Sanabria y en puntos de la Cordillera Cantábrica de la provincia de León
Ical
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana los avisos amarillos por fuertes vientos en puntos de la Cordillera Cantábrica de las provincias de Burgos, León y Palencia, así como en Salamanca y Zamora.
Además, tanto en la comarca zamorana de Sanabria como en zonas montañosas de León se podría registrar nevadas con acumulaciones de hasta cinco centímetros. Además, las temperaturas experimentarán un ascenso notable, especialmente las mínimas. Los cielos permanecerán cubiertos con precipitaciones débiles o moderadas
En las capitales de provincias las máximas se moverán entre los doce de grados de Zamora y los cinco de Ávila. En León, Palencia, Salamanca y Valladolid se quedarán en diez grados, Burgos alcanzará los ocho y Ávila y Segovia se quedarán en siete. En cuanto a las mínimas Zamora también marcará la más alta con seis, mientras que Soria y Ávila registraran uno bajo cero.
