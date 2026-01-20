Abierto el plazo para solicitar de forma telemática o presencial el voto por correo en Castilla y León

Correos abre el plazo de solicitud del voto por correo para las elecciones a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el domingo, 15 de marzo. Los electores pueden pedir hasta el 5 de marzo(inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad, de forma telemática en la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina postal.

Según informa la empresa pública, la obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. La solicitud telemática, que evita desplazamientos, exige al interesado acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

Petición personal

La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales. Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa, a través de la aplicación, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello, el elector tan solo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y, por último, elegir el día y la hora que más le convengan.

Correos entregará las solicitudes recibidas en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León, quienes enviarán a los solicitantes, a partir del 23 de febrero, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo. Además, recordó que la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 11 de marzo.