Mañueco aplaza el anuncio de elecciones en Castilla y León por el accidente ferroviario en Córdoba
El presidente regional, "consternado", a disposición de los familiares de las víctimas y heridos
T. S.
Aunque estaba previsto que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciara este lunes la convocatoria de elecciones en la comunidad autónoma para el próximo 15 de marzo de 2026 -fecha límite, ya que las anteriores tuvieron lugar el 23 de febrero de 2022-, el presidente del Ejecutivo regional pospone la el anuncio electoral oficial ante la extrema gravedad del accidente ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba).
Mañueco ha tomado esta decisión "por respeto a las víctimas mortales, a las personas heridas y a sus familias", suspendiendo así la rueda de prensa prevista para este lunes donde iba a comunicar públicamente la convocatoria de los comicios. Tras la celebración del Consejo de Gobierno, que se celebrará esta mañana, se informará a través de una nota de prensa del decreto.
Castilla y León se suma al dolor y ofrece sus medios
Mañueco ha trasladado sus más sentido pésame y cercanía a las familias de las víctimas, así como su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas. En momentos de profundo duelo y consternación, Fernández Mañueco considera que "el respeto a las víctimas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración".
A través de las redes sociales, el presidente reconoce estar "consternado" por el accidente ferroviario en Córdoba y ofrece a los afectados "lo que sea necesario, la Junta está a su disposición".
