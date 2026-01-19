Ya hay fecha definitiva para las elecciones en Castilla y León

Castilla y León celebrará sus próximas elecciones autonómicas el domingo 15 de marzo para elegir a los 82 procuradores que conformarán las nuevas Cortes, que tendrán un representante más que en la actualidad.

Así se recoge en el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las nuevas elecciones a las Cortes que aprobó este lunes el Consejo de Gobierno. El texto, firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, entrará en vigor este martes con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), cumpliendo así con los 54 días de margen que marca la Ley Electoral.

La campaña electoral comenzará el viernes 27 de febrero y finalizará el 13 de marzo. La sesión constitutiva de la nueva cámara autonómica tendrá lugar el 14 de abril, a las 11.30 horas. Estos comicios serán los segundos que se celebran en España en 2026, tras los previstos el 8 de febrero en Aragón y antes de los de Andalucía.

Coaliciones

Los partidos disponen ahora de diez días para comunicar coaliciones y, entre los días 15 y 20 posteriores, presentar candidaturas. Entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria (del 14 al 18 de febrero), los ayuntamientos realizarán el sorteo para designar a los miembros de las mesas electorales. El escrutinio general con el voto CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) está previsto para el quinto día posterior a la votación, el 20 de marzo.

Las próximas autonómicas elegirán unas Cortes con 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al ganar un representante la provincia de Segovia, que pasará de seis a siete. De esta forma, el reparto será el siguiente: 15 para Valladolid; 13 para León; once para Burgos; diez para Salamanca; siete para Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, y cinco para Soria.

Mañueco tenía previsto comparecer para anunciar la convocatoria de las elecciones, pero esta misma mañana canceló la rueda de prensa como símbolo de respeto por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde han fallecido al menos 39 personas. Tras el Consejo de Gobierno, guardó un minuto de silencio con todo el Ejecutivo.

Encuestas

Al agotar la legislatura, el líder del PP cumple con la estrategia que había trazado hace ya más de un año. El adelanto electoral solo estaba entre sus planes si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocaba las elecciones generales, pero, al no hacerlo y, sobre todo, ante la crisis política generada por la ola de incendios –que registró cuatro fallecidos–, Mañueco ha seguido al pie de la letra su plan.

La cita se enmarca además en la llegada de la primavera, que debería traer consigo un tiempo más apetecible para votar con respecto al invierno. Las urnas se pondrán también en las semanas previas a las festividades que se celebrarán a lo largo de toda Castilla y León a partir de la Semana Santa, que arranca el 29 de marzo.

Mañueco pone así punto y final a una legislatura de mucha inestabilidad. El PP firmó en este territorio su primera coalición de gobierno con Vox, que aguantó hasta julio de 2024, cuando los de Santiago Abascal rompieron con sus socios por aceptar la llegada de decenas de menores extranjeros no acompañados.

A partir de ahí, la legislatura entró en punto muerto y las Cortes se sumieron en el bloqueo absoluto, con PSOE y Vox llegando a votar juntos contra el PP. En estos momentos, Castilla y León tiene prorrogados los Presupuestos de 2024.