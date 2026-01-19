Fallece un ciclista en el término municipal al colisionar frontalmente contra un camión articulado

Un ciclista falleció esta tarde a la altura del kilómetro 16,5 de la carretera de circunvalación a Soria SO-20 al colisionar de forma frontal contra un camión articulado en sentido Zaragoza. El suceso, que está siendo investigado, tuvo lugar sobre las 14,50 horas, según confirmaron a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Tras recibir el aviso, desde el Servicio de Emergencia Castilla y León 1-1-2 se alertó a la Guardia Civil y a la Policía Local, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha envió una ambulancia al lugar de los hechos para atender al varón, aunque el impacto resultó fatal.