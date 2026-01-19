Fallece un ciclista en el término municipal al colisionar frontalmente contra un camión articulado
Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida
Ical
Soria
Un ciclista falleció esta tarde a la altura del kilómetro 16,5 de la carretera de circunvalación a Soria SO-20 al colisionar de forma frontal contra un camión articulado en sentido Zaragoza. El suceso, que está siendo investigado, tuvo lugar sobre las 14,50 horas, según confirmaron a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Soria.
Tras recibir el aviso, desde el Servicio de Emergencia Castilla y León 1-1-2 se alertó a la Guardia Civil y a la Policía Local, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha envió una ambulancia al lugar de los hechos para atender al varón, aunque el impacto resultó fatal.
- La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León
- Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo
- El pueblo 'templario' de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después
- Castilla y León, en el borde del temporal: lluvia en retirada y nieve desde 800 metros
- El pueblo de Palencia que se resiste a despedir a los Reyes Magos y reúne a 6.000 personas
- La nieve complica la circulación en varias autovías de Castilla y León
- Herida una mujer de 66 años, que iba en silla de ruedas, al ser atropellada por un todoterreno
- Derrumbe de una iglesia románico-mudéjar del siglo XI en un pueblo de Valladolid