Fallece un ciclista en el término municipal al colisionar frontalmente contra un camión articulado

Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias.

Ical

Soria

Un ciclista falleció esta tarde a la altura del kilómetro 16,5 de la carretera de circunvalación a Soria SO-20 al colisionar de forma frontal contra un camión articulado en sentido Zaragoza. El suceso, que está siendo investigado, tuvo lugar sobre las 14,50 horas, según confirmaron a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Tras recibir el aviso, desde el Servicio de Emergencia Castilla y León 1-1-2 se alertó a la Guardia Civil y a la Policía Local, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha envió una ambulancia al lugar de los hechos para atender al varón, aunque el impacto resultó fatal.

