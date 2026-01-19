No constan de momento personas de Castilla y León entre los fallecidos y heridos del accidente de tren
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha trasladado sus condolencias a las familias afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia
Efe
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha afirmado este lunes que de momento no consta que entre los 40 fallecidos y 160 heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) haya personas de la comunidad autónoma.
Sen ha rendido homenaje a las víctimas durante un minuto de silencio convocado en la Subdelegación del Gobierno en León, al término del cual ha transmitido un "mensaje de condolencia y de ánimo a todas las familias" que han perdido seres queridos.
En declaraciones a los informadores, también ha agradecido a los vecinos de Adamuz el "excelente apoyo que han prestado a todas las víctimas en unos momentos muy difíciles", así como al trabajo de los servicios de emergencias, sanitarios, Protección Civil, Unidad Militar Emergencias (UME) y voluntarios.
El balance provisional de víctimas es de 39 fallecidos y 160 heridos de diversa consideración.
