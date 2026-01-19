Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en Córdoba: 39 muertosMañueco convoca elecciones autonómicasMinuto de silencio en ZamoraLa ZBE llegará en primaveraLibertad para los detenidos en Benavente
instagramlinkedin

No constan de momento personas de Castilla y León entre los fallecidos y heridos del accidente de tren

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha trasladado sus condolencias a las familias afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia

Minuto de silencio en León, donde participó el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Minuto de silencio en León, donde participó el delegado del Gobierno, Nicanor Sen. / CAMPILLO - Ical

Efe

León

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha afirmado este lunes que de momento no consta que entre los 40 fallecidos y 160 heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) haya personas de la comunidad autónoma.

Sen ha rendido homenaje a las víctimas durante un minuto de silencio convocado en la Subdelegación del Gobierno en León, al término del cual ha transmitido un "mensaje de condolencia y de ánimo a todas las familias" que han perdido seres queridos.

En declaraciones a los informadores, también ha agradecido a los vecinos de Adamuz el "excelente apoyo que han prestado a todas las víctimas en unos momentos muy difíciles", así como al trabajo de los servicios de emergencias, sanitarios, Protección Civil, Unidad Militar Emergencias (UME) y voluntarios.

El balance provisional de víctimas es de 39 fallecidos y 160 heridos de diversa consideración.

Noticias relacionadas y más

1011514

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents