El Complejo Hospitalario de Salamanca se sitúa en el puesto 21 de la lista de los mejores hospitales públicos de España

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es el mejor hospital de la Comunidad y ocupa el puesto vigésimo primero en el conjunto de centros sanitarios de España, según los resultados del estudio ‘Hospitales y Servicios Clínicos con mejor Reputación de España en 2025’ de Merco Salud y presentado este lunes en Madrid. Entre los cincuenta primeros también se encuentran el Río Hortega, en la posición 28, y el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), en la cincuenta.

Con relación al pasado año, el Complejo Asistencial de Salamanca mejora un puesto, el Río Hortega conserva su posición y el HUBU sube doce.

Mejores de España

Además, según esta clasificación que lidera el Hospital Universitario La Paz, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ambos de Madrid, y el Hospital Clinic de Barcelona, entre los cien primeros también aparecen el Clínico de Valladolid, en el puesto 67, que mejora tres posiciones, y el Complejo Asistencia Universitario de León, que pasa de la posición 37 a la 85.

Merco Salud es un estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española. Según este estudio, y detrás de los tres primeros hospitales públicos se encuentran el 12 de Octubre, Vall d’Hebron, La Fe, Ramón y Cajal, Virgen del Rocío, Fundación Jiménez Díaz y Puerta de Hierro. Entre los hospitales privados con mejor reputación destacan la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Sanitas La Zarzuela, HM Sanchinarro, Quirónsalud Madrid, HM Montepríncipe, Sanitas La Moraleja, Teknon-Quirónsalud, Ruber Internacional, La Luz Quirónsalud y Vithas Valencia. En este ranking no aparece ningún centro de Castilla y León.