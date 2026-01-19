Castilla y León se suma al dolor de las víctimas y las instituciones muestran su solidaridad

Castilla y León se sumó al dolor de las víctimas con motivo del accidente ferroviario en el que se vieron involucrados dos trenes de alta velocidad en la tarde de ayer, en el término municipal de Adamuz (Córdoba), cuya cifra oficial asciende, en estos momentos, a 39 fallecidos y decenas de heridos. Una tragedia que provocó un reguero de reacciones y condolencias por parte de la clase política y las instituciones de la Comunidad, quienes anularon sus agendas de actos públicos y convocaron minutos de silencio en muestra de solidaridad.

La Comunidad se unirá a los tres días de luto oficial que el Gobierno de España anunciará a lo largo de este lunes en memoria de los fallecidos. En esa línea, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a todos los consejeros, guardó hoy un minuto de silencio en señal de duelo por el grave accidente ferroviario registrado este domingo en la localidad de Adamuz (Córdoba). “La muerte nunca se espera donde nos está aguardando”, lamentó.

Este acto en solidaridad con los familiares de las víctimas mortales y los heridos tuvo lugar en la sede de la Presidencia, en el Colegio de la Asunción de Valladolid. Además de Fernández Mañueco y los consejeros, miembros del equipo del presidente y trabajadores se unieron al minuto de silencio, que culminó entre aplausos, informa Ical.

Anulaciones

Este lunes, Fernández Mañueco tenía previsto comparecer tras la reunión del Consejo de Gobierno, tras firmar el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones para el 15 de marzo. A primera hora, la Junta de Castilla y León informó de la suspensión de la comparecencia pública del presidente de la Junta y de la convocatoria de un minuto de silencio en línea con la actuación de otras instituciones de la Comunidad.

De igual manera, el PSOE de Castilla y León anuló toda su agenda en señal de luto por el trágico accidente de tren, entre ellos la Interparlamentaria socialista, en Burgos, en la que se estaba previsto que se diera cita todos los parlamentarios en el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo y las Cortes de Castilla y León. El secretario general del PSCyL y candidato a la Junta, Carlos Martínez, también suspendió la presentación de la candidatura por Soria, que él mismo encabeza.

A ese respecto, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propuso este lunes a todas las instituciones, entidades y ciudadanos participar en un minuto de silencio, a las 12 horas, por las víctimas del accidente ferroviario en el término municipal de Adamuz (Córdoba).