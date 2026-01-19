Castilla y León inicia la semana con déficit de reservas en todos los grupos de sangre

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) inicia esta semana del mes de enero con déficit en las reservas de sangre de todos los grupos, con especial incidencia en el caso de los tipos A+, A-, 0+ y 0-, que están en rojo.

Se da la circunstancia de que las reservas del resto de los grupos, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.

Así consta en el estado de los niveles de sangre a lunes 19 de enero publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

El Chemcyl ha aprovechado su perfil oficial en las redes sociales, Dona Sangre, para insistir en la situación deficitaria de las reservas. "Las reservas de sangre continúan bajas en Castilla y León, si puedes donar, sigue haciéndolo: cada donación es vital para hospitales y pacientes", pide Chemcyl que agradece a todas las personas donantes por su compromiso.