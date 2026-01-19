Castilla y León contabiliza dos grandes accidentes ferroviarios en lo que va de siglo en los que perdieron la vida ocho personas
Los siniestros en pasos a nivel y atropellos en estaciones y en otros puntos de las vías dejan en las últimas dos décadas al menos una veintena de fallecidos
Ical
Castilla y León contabiliza en los que va de siglo dos grandes accidentes ferroviarios en los que han perdido la vida ocho personas. El más grave ocurrió en agosto de 2006 y tuvo lugar a la altura de la localidad palentina de Villada, cuando un Intercity que cubría la línea La Coruña-Hendaya descarriló y provocó la muerte de siete personas y dejó heridas a un centenar. El maquinista realizó la maniobra de cambio de vía a 125 kilómetros por hora, cuando debía ser a 30.
Cuatro años después, un choque de trenes de mercancías a la entrada de la estación abulense de Arévalo provocó la muerte de un maquinista. Un convoy, que se encontraba parado, se empotró contra otro. Los operarios necesitaron más de un día para poder rescatar el cuerpo de la víctima.
Pasos a nivel
No obstante, la cifra de víctimas mortales se eleva considerablemente si a estos siniestros se suman accidentes registrados en pasos a nivel, en estaciones o en otros puntos de la vía, donde por causas ajenas a los trenes se produjeron siniestros. Así, en las dos últimas décadas han fallecido en la comunidad un total de 20 personas.
Según datos del Ministerio de Transportes a los que ha tenido acceso Ical, el último accidente con víctimas tuvo lugar en noviembre de 2024 en la localidad palentina de Husillos, cuando un Alvia arrolló en un paso a nivel una furgoneta con operarios de Adif, matando a sus dos ocupantes.
Cuatro años antes, en junio de 2002, el conductor de un turismo y el maquinista de un tren en prácticas murieron en La Hiniesta (Zamora), al caer sobre la vía desde un paso elevado un todoterreno.
Año negro
El año más negro fue 2008, cuando hasta cinco personas perdieron la vida en otros tantos accidentes. En Villadepalos (León) y en la localidad soriana de Santa María de Huerta los siniestros se registraron a en pasos a nivel, mientras que en la estación de Dueñas (Palencia) falleció el conductor de una pala excavadora que se encontraba realizando unas obras próximas a la vía, y otra perdió la vida cerca de la estación de Miranda de Ebro (Burgos), al ser atropellada por un tren. Además, en la localidad salmantina de Cabrerizos, un motorista, que circulaba por la vía, murió al ser arrollado por un convoy.
Otro de los accidentes más dramáticos tuvo lugar en la estación abulense de Las Navas del Marqués, donde una niña de 13 años murió al ser atropellada por un tren.
