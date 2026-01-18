La nieve únicamente mantiene una carretera de la red principal en nivel rojo, con la N-621 en Riaño (León)

La nieve únicamente mantiene una carretera de la red principal en nivel rojo, con la N-621, en León, así como el corte total de la ZA-103, en el ámbito provincial de Zamora. Además, en la CL-601, en La Pradera de Navalhorno, en Segovia, es necesario extremar la precaución por la existencia de placas de hielo, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico.

Así, la N-621, entre Riaño y Llanaves de la Reina, en León, se encuentra en nivel rojo, lo que obliga a circular con cadenas y neumáticos de invierno y prohíbe el tráfico a camiones; junto a la ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora), con el corte total.

A mayores, y en nivel verde, se localiza la N-630, en Villamanin de la Tercia; la N-111, en La Poveda de Soria; la CL-626, en La Espina (León); la CL-615, en Guardo (Palencia); y la CL-627, entre Rabanal de los Caballeros y Piedrasluengas (Palencia).