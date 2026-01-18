Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nieve únicamente mantiene una carretera de la red principal en nivel rojo, con la N-621 en Riaño (León)

En Zamora, se produce el corte total de la ZA-103 y se pide extremar la precaución en la CL-601, en La Pradera de Navalhorno, por hielo

Nieve en el sur de la provincia de Salamanca.

Nieve en el sur de la provincia de Salamanca.

La nieve únicamente mantiene una carretera de la red principal en nivel rojo, con la N-621, en León, así como el corte total de la ZA-103, en el ámbito provincial de Zamora. Además, en la CL-601, en La Pradera de Navalhorno, en Segovia, es necesario extremar la precaución por la existencia de placas de hielo, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico.

Así, la N-621, entre Riaño y Llanaves de la Reina, en León, se encuentra en nivel rojo, lo que obliga a circular con cadenas y neumáticos de invierno y prohíbe el tráfico a camiones; junto a la ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora), con el corte total.

A mayores, y en nivel verde, se localiza la N-630, en Villamanin de la Tercia; la N-111, en La Poveda de Soria; la CL-626, en La Espina (León); la CL-615, en Guardo (Palencia); y la CL-627, entre Rabanal de los Caballeros y Piedrasluengas (Palencia).

