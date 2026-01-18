Muere un motorista de 66 años tras sufrir una caída en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Un motorista de 66 años moría este sábado tras sufrir una caída en las calles de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca. En concreto, el fatal accidente tuvo lugar al filo del mediodía, a las 11.54 horas, en la rotonda que enlaza las avenidas de España y Portugal.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Ciudad Rodrigo, así como efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una unidad Medicalizada de Emergencias (UME) con personal facultativo para prestar atención al motorista, que finalmente resultó fallecido.