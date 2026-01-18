Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motauros despide su XXVI edición con 15.322 participantes

La concentración motera ha estado marcada por las inclemencias meteorológicas

El periodista deportivo Manuel Centeno recibe el XIII Premio Clavidor

Participantes en la concentración motera Motauros.

Participantes en la concentración motera Motauros. / Ical

Ical

Valladolid

Motauros cerró su edición número 26 con un total de 15.322 participantes que desafiaron a las inclemencias meteorológicas en una cita que estuvo marcada por el frío, la lluvia y episodios de nieve. Pese a ello, el espíritu de resistencia y convivencia que define al motociclismo invernal llenó Tordesillas y la comarca de ambiente y pasión motera.

La cita se cerró con la entrega de premios y reconocimientos a distintas instituciones por su apoyo al desarrollo del evento. En concreto, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, recogió el galardón otorgado a la Junta. Asimismo, la Delegación del Gobierno en Castilla y León recibió su reconocimiento, entregado al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

Durante el acto también se puso en valor la colaboración de entidades como la Diputación de Valladolid; Avanza Valladolid, de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, el Ayuntamiento de Medina del Campo, Guardia Civil, Cruz Roja, Bomberos y Policía Municipal, entre otras.

Por su parte, el periodista deportivo Manuel Centeno recibió el XIII Premio Clavidor, consistente en su peso en vino, como reconocimiento a su trayectoria profesional. Durante el acto también se rindió homenaje al expiloto español Champi Herreros, padrino de honor de esta edición, quien destacó la actitud positiva y el espíritu de los Motauros frente a las adversas condiciones meteorológicas del fin de semana.

Además, durante los días de celebración de Motauros, los servicios sanitarios de Cruz Roja atendieron a once personas, todas ellas de carácter leve, dentro del dispositivo especial desplegado con motivo de la concentración.

