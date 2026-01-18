Motauros despide su XXVI edición con 15.322 participantes

Motauros cerró su edición número 26 con un total de 15.322 participantes que desafiaron a las inclemencias meteorológicas en una cita que estuvo marcada por el frío, la lluvia y episodios de nieve. Pese a ello, el espíritu de resistencia y convivencia que define al motociclismo invernal llenó Tordesillas y la comarca de ambiente y pasión motera.

La cita se cerró con la entrega de premios y reconocimientos a distintas instituciones por su apoyo al desarrollo del evento. En concreto, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, recogió el galardón otorgado a la Junta. Asimismo, la Delegación del Gobierno en Castilla y León recibió su reconocimiento, entregado al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

Durante el acto también se puso en valor la colaboración de entidades como la Diputación de Valladolid; Avanza Valladolid, de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, el Ayuntamiento de Medina del Campo, Guardia Civil, Cruz Roja, Bomberos y Policía Municipal, entre otras.

Por su parte, el periodista deportivo Manuel Centeno recibió el XIII Premio Clavidor, consistente en su peso en vino, como reconocimiento a su trayectoria profesional. Durante el acto también se rindió homenaje al expiloto español Champi Herreros, padrino de honor de esta edición, quien destacó la actitud positiva y el espíritu de los Motauros frente a las adversas condiciones meteorológicas del fin de semana.

Además, durante los días de celebración de Motauros, los servicios sanitarios de Cruz Roja atendieron a once personas, todas ellas de carácter leve, dentro del dispositivo especial desplegado con motivo de la concentración.