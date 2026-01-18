Mañueco convocará mañana las elecciones en Castilla y León para el 15 de marzo
El presidente de la Junta al hacer oficial la cita electoral dará por concluida la XI Legislatura
En esta convocatoria las Cortes contarán con 82 procuradores, uno más que en la anterior
Europa Press
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá ante los medios de comunicación a las 11.00 horas de este lunes, 19 de enero, con motivo de la próxima cita electoral en la comunidad Autónoma que tiene el 15 de marzo de 2026 como fecha límite, las últimas elecciones tuvieron lugar el domingo 13 de febrero de 2022.
Así consta en la convocatoria que ha remitido la Junta de Castilla y León a los medios de comunicación para informar de que el presidente comparecerá a las 11.00 horas en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, la sede del Ejecutivo autonómico, con motivo de la cita electoral que dará por concluida la XI Legislatura y pondrá rumbo a la XII.
Termina la legislatura
Fernández Mañueco habrá cumplido su objetivo de terminar la legislatura para lo que ha agotado en su totalidad el margen legal para la firma del decreto de convocatoria de los próximos comicios que celebrará en solitario por segunda vez consecutiva, con la particularidad en este caso de que habrá habido elecciones autonómicas previas en Extremadura, el 20 de diciembre, y el 8 de febrero en Aragón.
En aplicación de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral de Castilla y León, las Cortes de la XII Legislatura estarán formadas por ochenta y dos procuradores, uno más que la que se va a disolver, tras ganar un escaño por Segovia que se reparten por circunscripciones de este modo: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en cada caso, y 5 por Soria.
- El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
- La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León
- Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo
- El pueblo de la Bella y la Bestia está en Castilla y León
- El pueblo 'templario' de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después
- La nieve complica la circulación en varias autovías de Castilla y León
- Herida una mujer de 66 años, que iba en silla de ruedas, al ser atropellada por un todoterreno
- Derrumbe de una iglesia románico-mudéjar del siglo XI en un pueblo de Valladolid