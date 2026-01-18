Mañueco advierte que "darán la batalla" en todos los frentes ante el nuevo modelo de financiación y "si es necesario", la Junta llegará al Constitucional

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, calificó la propuesta para el nuevo modelo de financiación autonómica como “absoluto disparate” y adelantó que “darán la batalla en todos los frentes”, tanto en el parlamentario como en el jurídico, quien aseguró que, de "si es necesario, llegarán al Tribunal Constitucional”.

Mañueco realizó estas declaraciones durante su participación en la firma de la Declaración de Zaragoza, junto al resto de los dirigentes de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, donde aseguró que esta propuesta del Gobierno de España es un “ultraje” para los ciudadanos de Castilla y León, la cual nace del “chantaje” al que accedió el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, por parte de los separatistas catalanes. Un movimiento que “va a pagar la caja común de todos los españoles” con el fin de seguir unos “meses más en La Moncloa”, dijo.

El presidente de la Junta defendió que el Partido Popular gobierna la “inmensa mayoría” del territorio del país, por lo que esta reunión demuestra que los ‘populares’ “dialogamos y que, desde el rigor, podemos llegar a posturas de consenso”. Además, aseguró que, de esta forma, se demuestra que el PP es el “único que piensa en el bien de España”.

Por otro lado, criticó que dicha propuesta de financiación autonómica se vaya a pagar con los “impuestos de todos”, es decir, de los colegios e institutos, de los hospitales, de las viviendas públicas y de la atención a las personas mayores, enumeró.

Así, Fernández Mañueco pidió que se presente una financiación autonómica que “defienda a los españoles, vivan donde vivan, y tengan los mismos servicios”. “No se trata de recibir más o menos dinero, sino de equidad para desarrollar nuestras políticas públicas", explicó, para añadir que "es un absoluto ultraje y desde luego harán muchísimo daño a Castilla y León y a los servicios públicos de nuestra tierra”, remarcó.

El presidente del Ejecutivo autonómico instó a que, en dicha propuesta, se tenga en cuenta la despoblación, la dispersión o el envejecimiento, por poner algunos ejemplos; y especificó que Castilla y León cuenta con casi el 20 por ciento del territorio del país, pero alberga el cinco por ciento de la población. “No puede ser que recibamos el 1,29 por ciento de estos nuevos fondos”, aclaró.

Por ello, Fernández Mañueco subrayó que la situación actual “no se puede aceptar”, ya que “lo que es de todos se tiene que negociar entre todos”, y aseguró que trasladará a los ciudadanos de Castilla y León el “maltrato” que supone el nuevo modelo propuesto, concluyó.