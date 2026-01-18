Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo de la UE y MercosurLa nueva financiación deja Castilla y León a la intemperie¿Qué pasa con las listas de espera sanitaria en Zamora?La idea de la Junta de Castilla y León para reforzar el comercio zamorano IniciativasLos consejos de Fernando Jáuregui para la generación de doña Leonor
instagramlinkedin

Castilla y León, en el borde del temporal: lluvia en retirada y nieve desde 800 metros

El temporal en el Mediterráneo también afecta a Castilla y León, donde se esperan nevadas el domingo en el noroeste, con la cota de nieve situada entre los 1.000 y 1.200 metros de altitud

La catedral de Zamora durante la nevada del sábado 17.

La catedral de Zamora durante la nevada del sábado 17. / José Luis Fernández

Marina García

El temporal mediterráneo que estos días concentra la atención en el este peninsular y Baleares también deja un efecto colateral en Castilla y León, aunque de menor entidad. Según el aviso especial de fenómenos adversos el domingo el protagonismo lo tomará la nieve en el noroeste.

Durante la jornada del domingo 18, el escenario cambia con respecto a los días anteriores. Las lluvias más fuertes quedarán más concentradas en otras zonas del país, pero el aviso mantiene la mirada en el noroeste castellano y leonés: se esperan nevadas en esa franja de la comunidad, con la cota subiendo a 1.000-1.200 metros. En la práctica, la previsión dibuja un domingo con menos lluvia generalizada, pero con condiciones plenamente invernales en montaña.

El documento apunta, además, que los días más adversos del episodio, lunes 19 y martes 20, se esperan en el Mediterráneo. En Castilla y León, por tanto, el impacto descrito se concentra en el fin de semana: un sábado de lluvia a menos y nieve en cotas medias, seguido de un domingo en el que la nieve volverá a aparecer en el noroeste, ya a partir de 1.000-1.200 metros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents