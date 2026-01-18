Castilla y León, en el borde del temporal: lluvia en retirada y nieve desde 800 metros
El temporal en el Mediterráneo también afecta a Castilla y León, donde se esperan nevadas el domingo en el noroeste, con la cota de nieve situada entre los 1.000 y 1.200 metros de altitud
El temporal mediterráneo que estos días concentra la atención en el este peninsular y Baleares también deja un efecto colateral en Castilla y León, aunque de menor entidad. Según el aviso especial de fenómenos adversos el domingo el protagonismo lo tomará la nieve en el noroeste.
Durante la jornada del domingo 18, el escenario cambia con respecto a los días anteriores. Las lluvias más fuertes quedarán más concentradas en otras zonas del país, pero el aviso mantiene la mirada en el noroeste castellano y leonés: se esperan nevadas en esa franja de la comunidad, con la cota subiendo a 1.000-1.200 metros. En la práctica, la previsión dibuja un domingo con menos lluvia generalizada, pero con condiciones plenamente invernales en montaña.
El documento apunta, además, que los días más adversos del episodio, lunes 19 y martes 20, se esperan en el Mediterráneo. En Castilla y León, por tanto, el impacto descrito se concentra en el fin de semana: un sábado de lluvia a menos y nieve en cotas medias, seguido de un domingo en el que la nieve volverá a aparecer en el noroeste, ya a partir de 1.000-1.200 metros.
