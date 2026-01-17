Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Mariano Rodríguez San León, hostelero pionero en ZamoraViviendas vacías en ZamoraAlerta amarilla por nieve en ZamoraArchivo querella Atilana Martínez en Zamora
De Tarifa a Valladolid en vespino para disfrutar de unos días de hermandad en «Motauros»

Dos aficionados llegan a Tordesillas en ese medio de locomoción para disfrutar del ambiente de Tordesillas tras pasar por «Pingüinos»

Los zamoranos también se mantienen fieles a la cita motera

Fran Cairón y David González, en «Motauros» con sus vespinos.

Fran Cairón y David González, en «Motauros» con sus vespinos. / Inés Moren / Efe

Efe

Valladolid

Cuando uno es motero lo lleva en la sangre. La afición por las motos se añade al ADN y se convierte en una aventura constante, en un reto compartido con amigos, como en el caso de Fran Cairón y David González, que han llegado a Valladolid desde Tarifa en vespino, para disfrutar del ambiente de hermandad de «Motauros».

Primero, pasaron por «Pingüinos», tras un viaje de tres días en el que fueron acumulando anécdotas: una brecha en la cabeza de Jesús, tras una inoportuna caída justo antes de salir; una avería en uno de los vespinos; lluvia; tener que parar antes de tiempo en una de las etapas. No hay obstáculos cuando se tiene un objetivo por cumplir.

En este caso, fueron cinco los que llegaron a tierras vallisoletanas, con el lesionado Jesús conduciendo la furgoneta por detrás del grupo de vespinos, para atender cualquier necesidad de los pilotos y velar por su seguridad; pero son Fran y David los que permanecen juntos en todas las concentraciones. Cada uno tiene su moto de gran cilindrada, con la que tardarían unas horas en alcanzar su meta, pero un día salió de boca de uno el «no hay huevos» que tantas alegrías y pesares suele traer consigo y, en 2015, dio comienzo esa iniciativa de desplazarse a las reuniones moteras en vespino, según han relatado a Efe.

Como mucho, la vespino alcanza los 55 kilómetros por hora -y eso, cuando hay bajadas-, de ahí el mérito de este grupo de «valientes», que ya acumulan varias ediciones de «Pingüinos», de «Motauros», de «La leyenda continúa» -que acoge Cantalejo (Segovia)- y, este año, también harán ruta desde Salamanca a Rota, para participar en otra concentración.

«Queremos hacer las cuatro invernales. Ya hemos realizado tres, y nos falta la de Rota, que será en febrero», ha explicado Fran que, junto a David González, va contando las vicisitudes de cada viaje a través de sus redes sociales #2gripa2#, y el canal de youtube.

Ricardo, de Zamora, es uno de los fieles participantes en»Motauros».

Ricardo, de Zamora, es uno de los fieles participantes en»Motauros». / Inés Moren / Efe

Ambos forman parte de ese colectivo de «locos» que, subidos sobre las dos ruedas, van conociendo infinidad de lugares, como Tordesillas, donde recalan otros pilotos procedentes de Portugal. O como Ricardo, que procedente de Zamora, ya tiene su lugar en la zona de acampada del Área de Valdegalindo.

