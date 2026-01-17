La nieve complica la circulación en varias autovías de Castilla y León

La Guardia Civil de Tráfico ha embolsado en la mañana de este sábado, a causa de la nieve, a los vehículos pesados y les prohíbe su paso a todos que tenían intención de circular por la AP-6, AP-51 y AP-61, en las provincias de Ávila y Segovia, con procedencia o sentido hacia Madrid. En este sentido, la nieve condiciona la circulación en casi 40 tramos de carreteras de las redes primaria y secundaria, con especial incidencia en el sur de la Comunidad, según recogió Ical.

Así, se encuentra en nivel rojo de circulación y no se permite el tránsito de vehículos pesados por la AP-6, entre Sanchidrián (Ávila) y La Mata (Madrid), a lo largo de medio centenar de kilómetros; la AP-51, entre Villacastín (Segovia) y Brieva-Vicolozano (Ávila), en 25 kilómetros; y la AP-61, entre El Espinar y Hontoria (Segovia), a lo largo de también 25 kilómetros.

Igualmente, aunque en niveles verde o amarillo, la nieve afecta a dos tramos de la A-1, entre Cerezo de Arriba y Honrubia de la Cuesta (Segovia) y entre Cerezo de Abajo y Somosierra (Madrid). A ellos se unen la N-110, en el puerto de Villatoro (Ávila), la N-502, en el de Menga, la N-6, en Gudillos, y la SG-615, en La Pradera de Navalhorno, ambos en Segovia, así como la A-50, en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Se suman la N-110, entre Segovia y Villacastín, y también en Aldeavieja, la N-6, en Arévalo, la N-403, en la capital abulense, la N-403, en El Barraco, y la N-501, en San Pedro del Arroyo (todas ellas en Ávila), además de la A-15, en Salinas de Medinaceli. También la CL-601, en Valsaín, la SG-20, en Segovia capital, la N-603, en San Rafael, la CL-505, en La Cañada, la A-50, en Narrillos de San Leonardo, la AV-941, en San Martín del Pimpollar, la AV-20, en Ávila capital, la AV-932, en Casas de Navancuerda; la AV-913, en San Esteban del Valle; la AV-901, en Mijares; la AV-501, en el puerto de Cruz de Hierro.

Las murallas de Ávila nevadas / Ical

La nieve también ha hecho presencia en el norte de la comunidad, aunque, por el momento, de forma más moderada. Así, condiciona la circulación en la CL-627, en el puerto de Piedrasluengas, y la CL-615, en Guardo, ambas en Palencia, y la CL-626, en La Espina (León), además de la N-1, en Quintanapalla (Burgos), provincia en la que se encuentran afectados los puertos cercanos a Espinosa de los Monteros.

Despliegue

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desplegó los medios necesarios para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en las comunidades de Castilla y León y Aragón ante el aviso de nivel naranja por nevadas emitido este sábado 17 de enero de 2026 por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, para hacer frente a estos fenómenos, el departamento cuenta con 633 equipos quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 116.425 toneladas de fundentes.

Además, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Madrid y Ávila, en la AP-6 entre La Mata y Sanchidrián; en Ávila y Segovia, en la AP-51, en Brieva-Vicolozano; y en Segovia, en la AP-61, en El Espinar.