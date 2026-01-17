Liberado un octogenario utilizado para mendicidad y estafas en Internet, con un detenido en Burgos

Efectivos de la Guardia Civil liberaron a un octogenario que era utilizado por una organización criminal para ejercer la mendicidad y cometer estafas a través de Internet, en el marco de la operación "Magna-Vallis", que se saldó con 19 detenidos, uno de ellos en Burgos, y con tres personas investigadas más.

Según informó la Guardia Civil, tres miembros del grupo, pertenecientes a un mismo clan familiar, mantenían a la víctima aislada de su entorno y a su nombre abrieron numerosas cuentas bancarias para canalizar estafas mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas.

La investigación permitió identificar 121 víctimas de estafa por compraventa de animales y diez por usurpación de identidad, repartidas por numerosas provincias, entre ellas Burgos. La causa se inició tras una denuncia presentada en febrero de 2025 por el pago de 280 euros por una supuesta adopción que nunca se materializó.

Pagos progresivos

Los agentes constataron que la organización, asentada en Vizcaya, exigía a las víctimas pagos progresivos con distintos pretextos como vacunas, transporte, chip o jaula, mediante bizum y transferencias, utilizando múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o ajenos. La trama empleaba además el método de "murfing" para fraccionar cobros y blanquear fondos.

Durante la operación se detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, que quedaron bloqueadas judicialmente. El importe asociado a las estafas supera los 36.000 euros. La Guardia Civil señaló también que parte del dinero, junto a prestaciones sociales percibidas indebidamente como RGI, IMV y ayudas autonómicas, se destinó a inversiones en criptomonedas por un valor superior a 55.000 euros, y estimó que las prestaciones indebidas podrían alcanzar más de 560.000 euros.

A los detenidos se les imputan estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La operación la desarrolló el Equipo @ de la Guardia Civil de Vizcaya y la dirige el Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao. La investigación continúa abierta para localizar nuevas víctimas y recuperar fondos.