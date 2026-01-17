Hospitalizada en Salamanca una mujer de 32 años tras sufrir una agresión con un vaso en la cara
Los hechos tuvieron lugar de madrugada en una zona de ocio nocturno
Ical
Salamanca
Una mujer de 32 años tuvo hoy que ser hospitalizada tras sufrir una agresión con un vaso en la cara. Los hechos tuvieron lugar de madrugada, sobre las 2.27 horas, en la céntrica plaza de Monterrey, zona en la que abundan los locales de ocio nocturno.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación para determinar la identidad de la persona responsable.
Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia des soporte vital básico para atender a la mujer que, finalmente, tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca.
