Castilla y León defiende la apuesta por los servicios sociales

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, defendió que Castilla y León es líder en la prestación de servicios sociales y en la atención de la dependencia, quien puso en valor que la comunidad encabece la resolución de la ayuda a la dependencia en 2025, con 113 días de espera, cuando la ley establece hasta un plazo de seis meses, dijo.

Durante la visita en Medina de Rioseco del proyecto "Viviendas en Red", Blanco destacó que estos datos se enmarcan en el compromiso existente por parte de la Junta y las administraciones locales, que se une a la "transformación" del sistema de servicios sociales llevada a cabo durante la legislatura de Alfonso Fernández Mañueco.

Puso como ejemplo el número de plazas residenciales, ya que, detalló Blanco que en la mayor parte de las comunidades hay un "déficit" de las mismas, pero Castilla y León supera el siete por ciento de cobertura con 16.000 plazas más de las que serían necesarias para cubrir ese cinco por ciento que establece la Organización Mundial de la Salud, añadió. Es decir, la comunidad cuenta con más de 49.430 las plazas residenciales, las cuales se incrementaron en 109 plazas el año pasado. Así, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades afirmó que programas como "A gusto en Casa" o "Viviendas en Red" "contribuyen y ayudan a fijar población, a generar oportunidades en nuestro territorio y responden a ese compromiso que el presidente Mañueco tiene con Castilla y León y especialmente con nuestro mundo rural", aseveró a Ical. Un ejemplo es la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco que se dota de cuatro inmuebles adaptados para mejorar la calidad de vida y la atención de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Estas viviendas se enmarcan dentro del programa del Ejecutivo autonómico "Viviendas en red", con un total de 31 en toda la comunidad y una inversión global de 3,6 millones de euros (2,1 millones de fondos Next Generation y 1,5 millones con fondos propios).

Con esta iniciativa, la Junta facilita que las personas mayores y dependientes continúen viviendo en el medio rural mientras reciben todos los cuidados, afirmó la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su visita en la localidad vallisoletana.