Rescatan el cadáver de una mujer de 81 años que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada

Miembros del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León rescataron hoy el cadáver de una mujer de 81 años que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada, a la altura del Puente de Cubelos y la sede de Hacienda, según informó el propio 112.

El rescate se produjo sobre las 9.45 horas de este viernes, minutos después de que un viandante alertara de la presencia de un cuerpo en el río. Hasta el lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Municipal y Nacional y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió una UVI móvil a la zona.