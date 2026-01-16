Rescatan el cadáver de una mujer de 81 años que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada
Un viandante fue el que alertó del suceso
Ical
León
Miembros del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León rescataron hoy el cadáver de una mujer de 81 años que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada, a la altura del Puente de Cubelos y la sede de Hacienda, según informó el propio 112.
El rescate se produjo sobre las 9.45 horas de este viernes, minutos después de que un viandante alertara de la presencia de un cuerpo en el río. Hasta el lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Municipal y Nacional y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió una UVI móvil a la zona.
- El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
- La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León
- Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo
- El pueblo de la Bella y la Bestia está en Castilla y León
- El pueblo 'templario' de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después
- Herida una mujer de 66 años, que iba en silla de ruedas, al ser atropellada por un todoterreno
- Derrumbe de una iglesia románico-mudéjar del siglo XI en un pueblo de Valladolid
- La muerte de dos jóvenes en un garaje de Soria fue un 'fatídico accidente