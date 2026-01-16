Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida alquiler en ZamoraApoyo de la Junta a LosánAlerta amarilla nevadas SanabriaEl Folgoso se convertirá en un "glamping"Óscar Cano quiere mercado, pero con rapidez
instagramlinkedin

Rescatan el cadáver de una mujer de 81 años que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada

Un viandante fue el que alertó del suceso

Ambulancia de emergencias sanitarias

Ambulancia de emergencias sanitarias / JcyL / Loz

Ical

León

Miembros del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León rescataron hoy el cadáver de una mujer de 81 años que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada, a la altura del Puente de Cubelos y la sede de Hacienda, según informó el propio 112.

El rescate se produjo sobre las 9.45 horas de este viernes, minutos después de que un viandante alertara de la presencia de un cuerpo en el río. Hasta el lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Municipal y Nacional y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió una UVI móvil a la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
  2. La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León
  3. Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo
  4. El pueblo de la Bella y la Bestia está en Castilla y León
  5. El pueblo 'templario' de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después
  6. Herida una mujer de 66 años, que iba en silla de ruedas, al ser atropellada por un todoterreno
  7. Derrumbe de una iglesia románico-mudéjar del siglo XI en un pueblo de Valladolid
  8. La muerte de dos jóvenes en un garaje de Soria fue un 'fatídico accidente

Mañueco aboga por un “esfuerzo” en reindustrialización, “especialmente” en zonas donde nunca ha existido industria

Mañueco aboga por un “esfuerzo” en reindustrialización, “especialmente” en zonas donde nunca ha existido industria

Rescatan el cadáver de una mujer de 81 años que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada

Rescatan el cadáver de una mujer de 81 años que flotaba sobre las aguas del río Sil, en Ponferrada

Cuando un templo entero de Zamora se trasladó piedra a piedra para no desaparecer bajo las aguas

Cuando un templo entero de Zamora se trasladó piedra a piedra para no desaparecer bajo las aguas

La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León

La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León

El Ministerio de Transición Ecológica convocará la sectorial del lobo “en un plazo no muy lejano”

El Ministerio de Transición Ecológica convocará la sectorial del lobo “en un plazo no muy lejano”

Estos son los grupos que actuarán en la 31.ª edición del Valladolindie

Estos son los grupos que actuarán en la 31.ª edición del Valladolindie

El director de Política Forestal de Castilla y León defiende que los incendios del verano superaron los 40.000 kilovatios por metro de intensidad

El director de Política Forestal de Castilla y León defiende que los incendios del verano superaron los 40.000 kilovatios por metro de intensidad

El incendio de agosto de Molezuelas batió récord de intensidad en España

El incendio de agosto de Molezuelas batió récord de intensidad en España
Tracking Pixel Contents