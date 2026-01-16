Mañueco aboga por un “esfuerzo” en reindustrialización, “especialmente” en zonas donde nunca ha existido industria

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente de la Junta aboga por un “esfuerzo” en reindustrialización, “especialmente” en zonas donde nunca ha existido industria

Mañueco y Feijóo, hoy en Valladolid. / Rubén Cacho - Ical

Ical

Valladolid

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó hoy que las políticas europeas “se adapten” a las “necesidades reales” de los territorios y habitantes “para crear riqueza y fijar población”, con lo que demandó apoyar iniciativas empresariales “no solo en los grandes polos industriales” y realizar un “esfuerzo” en reindustrialización, “especialmente” en zonas donde nunca ha existido industria.

Así lo trasladó durante su intervención en el encuentro del Grupo de Trabajo del EPP ‘Impulso de la Competitividad Europea, retos y oportunidades’, celebrado en Valladolid, en el que participó junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que agradeció su “postura clara” en materia de financiación autonómica, “por la defensa de España y de las personas y los territorios”; y “en favor de los agricultores y ganaderos”.

Defensa de la comunidad

Mañueco realizó una fuerte defensa de Castilla y León, una “tierra cargada de historia, cuna del primer europeo en los Yacimientos de Atapuerca, de la lengua española y de muchos valores, como el parlamentarismo, los fundamentos de la economía moderna o el derecho de gentes, que ayudaron a la formación de Europa hacia la libertad, igualdad, derechos humanos, los límites al poder, todos ellos con origen en esta tierra”. Además, recordó que es de las más extensas de Europa, con una “patrimonio extenso cultural y medioambiental, tierra de crecimiento de empleo, con los mejores servicios públicos de España y el mejor sistema educativo del país y entre los diez mejores del mundo desarrollado”.

Sin embargo, continuó, esta Comunidad “quiere seguir creciendo y contribuyendo al crecimiento de España y Europa”, donde “se deciden muchas cosas importantes para la vida de la gente”. Y ello, apuntó, se debe acometer bajo una sostenibilidad ambiental que “tiene que acompañarse de la económica y social, para no poner en riesgo ni inversiones, ni miles de empleos”.

“En Castilla y León lo sabemos bien. Tenemos biodiversidad y a la vez tratamos de dar un impulso a la industria, apoyamos a las empresas que quieren crecer e innovar, apostamos por la diversificación. Somos referentes en sectores como el aeronáutico, agroindustria, defensa, farmacéutico, de energías renovables, biosanitario, logístico o ciberseguridad y somos líderes en automoción en España”, enumeró Mañueco, quien ensalzó este último sector, sobre el que versaba la jornada.

TEMAS

