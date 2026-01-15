Estos son los grupos que actuarán en la 31.ª edición del Valladolindie

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, presentó hoy junto al promotor Roberto Terne la 31.ª edición de Valladolindie, conocido como ‘el festival más largo del mundo’, que en esta ocasión arrancará con tres citas en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA), de la mano de Sexy Zebras, Miss Caffeina y Besmaya.

El ciclo arranca mañana viernes con las entradas agotadas para contemplar la actuación de Sexy Zebras. El trío madrileño, formado en 2005, recala en Valladolid para presentar su nuevo trabajo, ‘Bravo’, en un concierto que ha colgado el cartel de entradas agotadas hace más de un mes. Nominados en 2015 al Premio MTV Europe Music Award al Mejor Artista Español, Sexy Zebras destaca por la potencia y la energía de sus directos, considerados entre los más sólidos del panorama nacional.

Miss Caffeina, el 13 de febrero

Tras este arranque, la programación continuará el 13 de febrero con Miss Caffeina, banda madrileña que presentará su nuevo disco ‘Buenasuerte’, una propuesta de pop sofisticado y actual. Y el día 21 de marzo el LAVA acogerá el concierto de Besmaya, grupo emergente cuyo último trabajo, ‘Nuevos lemas’, lo ha situado como uno de los referentes del ‘indie’ de nueva generación.

Las entradas para los conciertos de Miss Caffeina y Besmaya en el LAVA están a la venta en la página web de los propios artistas y en www.elfestivalmaslargodelmundo.com. Además de los conciertos programados en el LAVA, Valladolindie llevará su propuesta a otros espacios de la ciudad con actuaciones de grupos como Los ganglios, Lady Banana o Sho Hai.