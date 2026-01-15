La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León

La nieve pondrá este viernes, 16 de enero, en aviso amarillo (riesgo) a las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultado por Europa Press.

En concreto, en el Sistema Central de Ávila y Segovia estará activo desde las 12.00 horas, mientras el Sistema Central de Salamanca se verá afectado por esta alerta de 10.00 a 22.00 horas.

La Cordillera Cantábrica de León también estará en aviso amarillo, en su caso entre las 8.00 y las 20.00 horas, mientras la Cordillera Cantábrica de Palencia lo hará desde las 11.00 horas. Por otro lado, en la provincia de Zamora, Sanabria verá el aviso activo de las 8.00 a la 20.00 horas.

Previsión

En general, este viernes se espera en la comunidad cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, débiles en general, más probables por la tarde, mientras el viento será del suroeste, flojo.

La cota de nieve, por su parte, se situará de 1.200 a 800 metros en esta jornada, en la que se prevén temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso en el sureste y en descenso en el resto, a última hora. Además, las máximas no presentarán cambios o bajarán, y habrá heladas débiles en zonas de montaña y en áreas dispersas de la meseta.