El Ministerio de Transición Ecológica convocará la sectorial del lobo “en un plazo no muy lejano”

El secretario de Estado de Medio Ambiente apunta que hay comunidades haciendo “controles de población” y no descarta que la especie esté por debajo de las cifras recogidas en 2019

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen saluda al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, hoy en Salamanca.

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen saluda al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, hoy en Salamanca. / David Arranz - Ical

J. M. A. (Ical)

Salamanca

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó hoy que la previsión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del que forma parte, es convocar la conferencia sectorial del lobo “en un plazo no muy lejano”.

En este sentido, Morán recordó, en declaraciones recogidas por Ical en el helipuerto de Guadramiro, donde presentó el nuevo radar meteorológico de la provincia de Salamanca, que se encuentran en tramitación algunas modificaciones de la normativa, a través de enmiendas incorporadas en la Ley de Desperdicio Alimentario, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo. “Creo que es razonable atender a cuál va a ser la decisión en relación con lo que el Tribunal Constitucional determine en su momento”, sugirió.

En cuanto al censo del lobo, el secretario de Estado de Medio Ambiente manifestó que le consta que hay comunidades autónomas haciendo “controles de población”, en algunos casos, “de bastante número de ejemplares”, porque, en su opinión, “no es descartable que la población de la especie, en estos momentos y en esos territorios, esté incluso por debajo de la constatada en el año 2019”.

