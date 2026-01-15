La gestión integral de los montes podría crear más de 5.000 empleos directos en la comunidad

La Mesa Intersectorial de la Madera (Mimcyl) se ha reunido esta semana para tratar el momento “crítico” que vive la industria forestal de Castilla y León, ya que aseguran que "en la comunidad forestal por excelencia de España hay superávit de madera inmovilizada por falta de gestión y, mientras tanto, se está importando madera de otras regiones que sí han hecho los deberes".

Por ello, los miembros de la Mesa exigen medidas urgentes y concretas para no solo no perder "sino ganar músculo industrial en una región en la que no tenemos muchas más opciones de generar riqueza, y éstas, las tenemos y no las estamos aprovechando", explican.

Los miembros de la Mimcyl se reunirán en las próximas semanas con todos los grupos políticos para trasladarles las oportunidades del sector forestal-madera, "que están en un momento óptimo. Un bosque tarda 40 años en crearse y eso ya lo tenemos ganado, disponemos de los recursos pero no podemos hacer uso de ellos, es un sinsentido", añaden.

Los propietarios forestales trasladarán además la necesidad de pactar medidas concretas para la gestión forestal del 100% del territorio de Castilla y León que traerán consigo "la tan necesaria revitalización de la industria en los núcleos rurales y la creación de más de 5.000 puestos de trabajo directos", subrayan.

La extracción de madera en Castilla y León está actualmente en un 40% (2,7 millones de metros cúbicos) y con un aumento del 20% se podrían llegar hasta los 5 millones de metros cúbicos, con el consiguiente aumento de riqueza, puestos de trabajo, etc.

Medidas

En concreto, el colectivo exige medidas como la unificación de la estructura administrativa y la derogación o una reforma profunda de la Ley Agraria 01/2014, ya que la ley actual excluye la realidad forestal: "Sin este cambio de normativa no podremos pasar del 40% al 60% de tasa de extracción".

También solicitan que haya financiación específica dentro de los fondos Pepac/Feader para modernizar la cadena de suministro ante la falta de mano de obra y piden impulsar la demanda interna y la compra pública de madera con la puesta en marcha de medidas como bonificaciones a la construcción en madera en entorno rural o el uso obligatorio de biomasa en edificios públicos.

"Unas medidas que no son nuevas y que ya se pactaron en el Plan de Movilización de la Madera del 2015, aprobado por las Cortes, pero estancado en su desarrollo. No se está cumpliendo, y con solo hacerlo cambiaría de forma radical el futuro del sector", sentencian.

En la actualidad más de 13.000 empleos en la comunidad dependen directamente del sector forestal-madera.