El Colacho, el desconcertante hombre que salta sobre bebés tendidos en colchones en este pueblo de Castilla y León

Los padres colocan a los niños nacidos ese año sobre camas en plena calle mientras el personaje diabólico brinca literalmente sobre ellos

El Colacho salta sobre los bebés.

El Colacho salta sobre los bebés. / Junta de Castilla y León

Abril Oliva

Es desconcertante... si no has vivido la tradición. En Castrillo de Murcia, un pequeño pueblo de la provincia de Burgos, se celebra cada año uno de los rituales más populares e insólitos que se conocen en España. Se desarrolla durante la festividad del Corpus Christi, un personaje vestido de diablo, conocido como el Colacho, recorre las calles y salta literalmente por encima de los bebés nacidos ese año.

El ritual, que se remonta al siglo XVII, tiene un profundo significado simbólico. El salto del Colacho representa la purificación y la expulsión de los malos espíritus, protegiendo a los recién nacidos de enfermedades y desgracias. Los padres colocan a los bebés sobre colchones en plena calle, mientras el personaje diabólico corre y brinca sobre ellos ante la mirada de vecinos y visitantes. ¿Llamativo? Lo es. ¿Desconcertante e incluso reprochable por el miedo de los bebés? También. Sin embargo, como todas las tradiciones, el poso de antigüedad se antepone.

La escena resulta tan insólita que ha atraído la atención de medios internacionales, aunque para los habitantes del pueblo es un acto cargado de respeto y tradición. Tras el salto, se lanzan pétalos y se bendice a los niños, cerrando un ritual que mezcla creencias paganas y cristianas como pocos en España.

Para la historia pagana, el Colacho era un demonio grotesco vestido con un traje de color amarillo y ligeros toques en rojo.

El Colacho persigue a los mozos.

El Colacho persigue a los mozos. / Junta de Castilla y León

¿Lesiones?

La tradición ancestral nació en la Edad Media en este pueblo medieval de Castilla y León a modo de sátira de las celebraciones religiosas. Hasta la fecha, nunca ha habido ninguna lesión ni incidente sanitario o de seguridad aunque, obviamente, su celebración siempre está en el candelero.

