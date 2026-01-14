El pueblo "templario" de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después

El turismo en Castilla y León es una invitación a descubrir la esencia de lo rural: pueblos con historia, paisajes tranquilos y tradiciones que se mantienen vivas.

Es una comunidad donde cada rincón guarda una historia e invita a los turistas a disfrutar de una experiencia inigualable.

El perfil de Instagram @rafa_en_ruta_ se está haciendo viral en redes sociales con vídeos recorriendo los pueblos y municipios de la provincia de Zamora.

En ellos muestra su patrimonio, sus calles y su gente desde una ventana digital que pone en valor la vida rural y acerca estos lugares únicos a miles de personas.

Mombuey, un rincón por descubrir

Este municipio de la comarca zamorana de La Carballeda, con apenas 400 habitantes, es conocido por la solemnidad de su Semana Santa, en la que participan todos los vecinos.

Esta pequeña villa guarda secretos como el del campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Monumento Histórico Artístico en 1931.

Algunos detalles, como las tallas de cruces templarias nos advierten de la importancia que tuvo la zona y del valor histórico que alberga.

Aunque la iglesia es del siglo XVIII, su singular campanario data del siglo XIII y tuvo una doble función, religiosa y defensiva.

Además, durante mucho tiempo sirvió como refugio para los peregrinos del Camino de Santiago que transitaban por la ruta Sanabresa.

La apuesta por un turismo sostenible y de calidad refuerza la identidad de Castilla y León como una comunidad que protege su valioso patrimonio y que cuenta con miles de rincones por descubrir.