Plazo abierto para las oposiciones de Secundaria en Castilla y León: estas son las fechas
Consulta aquí la documentación que debes entregar para poder examinarte: listado por especialidades
T. S.
¿Vas a presentarte a las oposiciones de Educación Secundaria en Castilla y León? Si es así, debes saber que el Bocyl ha publicado este miércoles, 14 de enero, la orden de la Consejería de Educación por la que se convocan los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Música y Artes Escénicas. También recoge el procedimiento de baremación para la constitución de las listas de las personas aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y el procedimiento de acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.
Presentación de solicitudes
Así, el periodo de presentación de solicitudes abarcará desde mañana, 15 de enero, hasta el próximo 4 de febrero. Quienes deseen participar deberán cumplimentar la solicitud de participación que estará disponible en la sede electrónica de la Administración y en el Portal de Educación y presentarla de forma electrónica, siendo necesaria su identificación mediante Cl@ve, utilizando exclusivamente como método el DNIe o certificado electrónico.
Las personas aspirantes deberán cumplimentar una única solicitud, prevaleciendo, en el supuesto de que se presente más de una, la presentada en último lugar. Se debe tener en cuenta que la inscripción en el procedimiento selectivo no implica la solicitud de incorporación a la lista de interinidad, ni siquiera en las especialidades para las que se solicita el ingreso. Como es habitual, es necesario especificar dicha petición indicando las especialidades en las que se quiere formar parte de esas listas de interinos.
En todo caso, es necesario subir con anterioridad al Repositorio de Documentación Acreditativa (REDOA) toda la documentación digitalizada en formato pdf y asociarlo al formulario de solicitud. El comienzo de las pruebas está previsto para el mes de junio de 2026 y se concretará a lo largo de los próximos meses así como el lugar concreto de celebración de cada examen.
Especialidades, plazas y provincia de celebración
La convocatoria de este proceso afecta a 33 especialidades con un total de 1.006 plazas, 31 de Secundaria (970 plazas), una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (11 plazas) y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas (25 plazas).
En concreto, la Consejería de Educación establece:
- 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca
- 85 para Lengua y Literatura, celebrándose las pruebas en Soria
- 85 en Geografía e Historia, en Segovia)
- 75 para la especialidad de Orientación educativa
- 55 plazas para Servicios a la Comunidad, en Zamora
- 50 para Educación Física, con las pruebas en León
- Biología y Geología, en Valladolid)
- 45 en la especialidad de Procesos de Gestión administrativa, en Zamora
- Filosofía en León (35 plazas)
- Latín en Soria, que contará también con 35 plazas
- La especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila (30 plazas)
- Formación y Orientación laboral en León contará con 30 plazas
- Organización y Gestión Comercial, en Valladolid), con 25 plazas
- Procesos comerciales en Valladolid, con 23 plazas.
- Administración de Empresas, en Zamora, con 23 plazas.
- Procedimientos sanitarios y asistenciales, en Burgos con 23 plazas
- Economía en Ponferrada con 20 plazas.
- Procesos Sanitarios en Burgos con 16 plazas
- Francés en Ávila con 15.
- Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos, en Salamanca, con 12 para cada uno.
- Técnicas y procedimientos de imagen y sonido, en Burgos, con 10.
- Intervención Sociocomunitaria en Valladolid con 10 plazas
- Análisis y química industrial en Burgos con 9
- Música en Salamanca (9)
- Organización y proyectos de sistemas energéticos, en Burgos (6 plazas)
- Procesos y medios de comunicación, en Burgos (también 6 plazas)
- Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos, en Burgos y Griego (Ávila), con cinco plazas;
- Laboratorio, en Burgos, 4 plazas
- Operaciones de procesos, Burgos, 2 plazas,
- Piano, cuyo examen se realizará en Palencia, 11 plazas
- Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila).
