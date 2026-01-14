Plazo abierto para las oposiciones de Secundaria en Castilla y León: estas son las fechas

¿Vas a presentarte a las oposiciones de Educación Secundaria en Castilla y León? Si es así, debes saber que el Bocyl ha publicado este miércoles, 14 de enero, la orden de la Consejería de Educación por la que se convocan los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Música y Artes Escénicas. También recoge el procedimiento de baremación para la constitución de las listas de las personas aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y el procedimiento de acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.

Presentación de solicitudes

Así, el periodo de presentación de solicitudes abarcará desde mañana, 15 de enero, hasta el próximo 4 de febrero. Quienes deseen participar deberán cumplimentar la solicitud de participación que estará disponible en la sede electrónica de la Administración y en el Portal de Educación y presentarla de forma electrónica, siendo necesaria su identificación mediante Cl@ve, utilizando exclusivamente como método el DNIe o certificado electrónico.

S. A. / T. S.

Las personas aspirantes deberán cumplimentar una única solicitud, prevaleciendo, en el supuesto de que se presente más de una, la presentada en último lugar. Se debe tener en cuenta que la inscripción en el procedimiento selectivo no implica la solicitud de incorporación a la lista de interinidad, ni siquiera en las especialidades para las que se solicita el ingreso. Como es habitual, es necesario especificar dicha petición indicando las especialidades en las que se quiere formar parte de esas listas de interinos.

En todo caso, es necesario subir con anterioridad al Repositorio de Documentación Acreditativa (REDOA) toda la documentación digitalizada en formato pdf y asociarlo al formulario de solicitud. El comienzo de las pruebas está previsto para el mes de junio de 2026 y se concretará a lo largo de los próximos meses así como el lugar concreto de celebración de cada examen.

Especialidades, plazas y provincia de celebración

La convocatoria de este proceso afecta a 33 especialidades con un total de 1.006 plazas, 31 de Secundaria (970 plazas), una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (11 plazas) y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas (25 plazas).

En concreto, la Consejería de Educación establece: