Letras Corsarias recibe el Premio Zenda de Iberdrola

Mario Ruiz‑Tagle, CEO de Iberdrola España, junto a la novelista Eva García Sáenz de Urturi, han entregado el Premio Zenda Librería a Letras Corsarias, distinguida por “ser un auténtico referente cultural de Salamanca y crear un espacio único de intercambio intelectual y de entusiasmo por la lectura”. El reconocimiento se otorgó la pasada noche durante la ceremonia de los Premios Zenda 2024‑2025, celebrada en la Real Fábrica de Tapices y presidida por S.M. la Reina doña Letizia.

Iberdrola impulsa por segundo año consecutivo los Premios Zenda, reforzando su apoyo histórico a la plataforma y reafirmando su compromiso con la cultura y con las nuevas tendencias digitales.

Rafa Arias, fundador y director de Letras Corsarias, ha recogido el premio “con mucha alegría”, acompañado por Mercedes Brugarolas y María Rojo, en representación de la comunidad lectora que impulsa el proyecto: “desde Salamanca nos sentimos parte de una red de librerías repartida por todo el Estado que trabaja, muchas veces de forma silenciosa, creando comunidad en torno a los libros, la lectura y la conversación".

“Acompañar a Zenda y reconocer a una librería como Letras Corsarias, que vertebra comunidad lectora y pensamiento, refleja el compromiso de Iberdrola, desde su nacimiento hace 125 años, con una cultura accesible, plural y, hoy en día, conectada con lo digital”, ha subrayado Ruiz-Tagle.

La gala ha reunido a autores de primer nivel, representantes de la industria editorial y personalidades del mundo cultural y político. En esta edición, el Zenda de Honor ha recaído en Enrique Vila‑Matas. El jurado también ha reconocido, entre otros, a Paco Cerdà (Narrativa), Chantal Maillard (Poesía), Anna Caballé (Ensayo), Najat El Hachmi (Infantil y Juvenil), Esther L. Calderón (Ópera prima), Libros del Asteroide (Editorial), José María Micó (Traducción) y eBiblio (Innovación). Además, Manuel Ángel Cuenca López ha sido distinguido con el Premio Especial Zenda‑Edhasa.

Un impulso compartido a la lectura y la cultura digital

La colaboración entre Zenda -plataforma independiente de libros y lectores fundada en abril de 2016 por Arturo Pérez‑Reverte- e Iberdrola se articula desde 2016 en torno a tres ejes: concursos mensuales de relatos, con gran acogida en redes sociales; foro de lectura Iberdrola en la web de Zenda, y coedición de ocho títulos: Bajo dos banderas (2018), Hombres (y algunas mujeres) (2019), Heroínas (2020), 2030 (2021), Historias del camino (2022), Europa, ¿otoño o primavera? (2023), Las luces de la memoria (2023) y Cartas a una reina (2024).

Para Salamanca y Castilla y León, el Premio Zenda a Letras Corsarias subraya el papel dinamizador de sus librerías y clubes de lectura, así como el valor del ecosistema cultural que conecta lectores, autores y editoriales en la región.