Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicos en ZamoraCaminos rurales ZamoraLa Junta responde al alcalde de Vigo por el AVE de SanabriaDimite la alcaldesa de La Torre del ValleSale a licitación del proyecto de la carretera de Hermisende
instagramlinkedin

Comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente

Guerra a los incendios forestales en Castilla y León: 80 millones de euros en acciones de prevención

El consejero vuelve a manifestar su “pesar" y "consternación” por los fallecidos y heridos en los incendios y compromete el apoyo de la Junta

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante un pleno de las Cortes.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante un pleno de las Cortes. / Rubén Cacho / Ical

Ical

Valladolid

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó hoy que convocarán “próximamente” para este año actuaciones en materia de prevención de incendios forestales, con un presupuesto de 80 millones de euros, tras los trabajos llevados a cabo durante 2025, de acuerdo al Plan Anual de prevención, vigilancia y extinción de la Comunidad.

Suárez-Quiñones, que compareció este miércoles a petición de los grupos Socialista y Vox en sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes, destacó que él también lo había solicitado en septiembre y recordó que se han atendido 109 iniciativas parlamentarias, a lo que se suma la intervención del propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco en agosto, como recoge Ical.

Al respecto, el consejero recordó que en 2026 se ejecutaron trabajos de selvicultura preventiva en 20.184 hectáreas con una inversión de 50,4 millones y se realizaron labores de mantenimiento y creación de cortafuegos en 1.325 hectáreas y gradeos en 2.134 (3.459 en total). Además, recordó que anualmente se extraen unos tres millones de metros cúbicos de madera, entre otras medidas. 

Pesar y consternación

En ese sentido, el consejero quiso manifestar de nuevo su “pesar” y “consternación”, la de todo el equipo de extinción de incendios y de la propia Junta, por las personas fallecidas y heridas. Además, destacó el compromiso del Ejecutivo autonómico con todos los afectados y deseó una “pronta” restauración de los daños causados por la oleada de incendios de la última campaña.

Igualmente, defendió que la Junta “organiza”, “planifica”, “cumple” con las disposiciones normativas, “trabaja de manera continua” en la coordinación con otras administraciones y ayuda a la administración local. Además, expresó la “disposición siempre a mejorar” y a hacer un análisis “autocrítico” para avanzar hacia mejoras constantes en el operativo.

Respecto al papel de la Administración General del Estado, Suárez-Quiñones denunció que la ley estatal de Montes recoge hasta cinco desarrollos reglamentarios sobre personal y otras directrices que siguen pendientes, salvo uno, el referido a las planificaciones para la prevención y defensa frente a incendios que criticó se hizo “deprisa y corriendo” en septiembre, tras los fuegos de verano, y con “errores crasos”.

En su explicación, Suárez-Quiñones defendió la existencia de una “organización y planificación previa”, según recoge el Plan Infocal, así como el “papel” de las entidades locales en la protección de sus vecinos, las poblaciones y las infraestructuras locales, que recordó deben contar con planes de actuación. 

Noticias relacionadas y más

La Junta ha estado y estará ahí”, dijo el consejero, quien añadió que “hará lo que tenga que hacer en su apoyo” ante sus limitaciones técnicas y económicas, a pesar de que recordó deben las diputaciones provinciales las que les ayuden. También destacó el decreto-ley, que rechazaron las Cortes, para flexibilizar y simplificar la normativa con el fin de facilitar las actuaciones frente al fuego por parte de las entidades locales. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo
  2. El pueblo de la Bella y la Bestia está en Castilla y León
  3. El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
  4. Derrumbe de una iglesia románico-mudéjar del siglo XI en un pueblo de Valladolid
  5. El pueblo 'templario' de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después
  6. La muerte de dos jóvenes en un garaje de Soria fue un 'fatídico accidente
  7. El limón serrano: la delicia culinaria de esta zona de Castilla y León que quizá no hayas probado... todavía
  8. El primer premio de la Lotería Nacional deja 7,5 millones en esta provincia de Castilla y León

Herida una mujer de 66 años, que iba en silla de ruedas, al ser atropellada por un todoterreno

Herida una mujer de 66 años, que iba en silla de ruedas, al ser atropellada por un todoterreno

Guerra a los incendios forestales en Castilla y León: 80 millones de euros en acciones de prevención

Condenado a seis años de cárcel por quemar a su casero y la puerta del piso tras ser desalojado del inmueble

Condenado a seis años de cárcel por quemar a su casero y la puerta del piso tras ser desalojado del inmueble

Fernández Carriedo tilda de "decepción" la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Fernández Carriedo tilda de "decepción" la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

Castilla y León lanza un llamamiento urgente: las reservas de sangre están "al límite"

Castilla y León lanza un llamamiento urgente: las reservas de sangre están "al límite"

Junta y opas condicionan el acuerdo de Mercosur a una "reciprocidad real" y los mismos requisitos

Junta y opas condicionan el acuerdo de Mercosur a una "reciprocidad real" y los mismos requisitos

Letras Corsarias recibe el Premio Zenda de Iberdrola

Letras Corsarias recibe el Premio Zenda de Iberdrola
Tracking Pixel Contents