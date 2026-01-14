Herida una mujer de 66 años, que iba en silla de ruedas, al ser atropellada por un todoterreno
La mujer ha sido ingresada en el hospital
Europa Press
Una mujer de 66 años ha resultado herida este miércoles al ser atropellada por un todoterreno cuando cruzaba una calle de Burgos capital en una silla de ruedas, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.
El siniestro se ha producido minutos antes de las 12.31 horas de este miércoles, cuando se ha recibido el aviso de que una mujer que cruzaba en silla de ruedas en la calle Canales de Burgos, a la altura del número 20, y ha sido golpeada por un todoterreno.
La mujer se encontraba herida, consciente y, según los alertantes, había quedado debajo del vehículo.
El 112 ha avisado a la Policía Local, los Bomberos y Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. Informamos también al Cuerpo Nacional de Policía.
Finalmente, Sacyl ha atendido a la mujer, de 66 años, que ha sido trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
