Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MAPA | Oficinas móviles bancarias en la Zamora ruralHumanización de La Feria de ZamoraCompra de vivienda en ZamoraZamora CF - CD Tenerife
instagramlinkedin

La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

Un fallo en la disolución del fármaco administrado provocó que cinco pacientes recibieran una dosis seis veces mayor a la pautada

Rueda de prensa ofrecida el martes en el hospital de Burgos.

Rueda de prensa ofrecida el martes en el hospital de Burgos. / Ricardo Ordóñez - Ical

Efe

Burgos

La Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada.

Según han informado a Efe fuentes de la Fiscalía, este miércoles han procedido a abrir diligencias de investigación preprocesales, después de que el centro hospitalario admitiera que un fallo humano había derivado en la muerte de dos pacientes y afectado a tres más que se encuentran bajo vigilancia.

En concreto, se trató de un error en la disolución del fármaco administrado, según explicó este martes el gerente del hospital de Burgos en rueda de prensa, Carlos Cartón, quien indicó que los cinco pacientes recibieron el medicamento con un exceso de concentración: una dosis seis veces mayor a la pautada.

Toxicidad

El centro hospitalario descubrió lo sucedido el pasado 18 de diciembre, cuando dos pacientes llegaron a Urgencias con síntomas compatibles con toxicidad, por lo que se inició una investigación interna que detectó un fallo en la ficha de preparación del fármaco en lo relativo al número de disolución del vial.

Cartón insistió en que se trató de un error humano que afectó a cinco pacientes en total, que recibieron el mismo fármaco preparado del mismo modo pero en días distintos: los dos que llegaron a Urgencias, ambos mayores de 60 años y que acabaron falleciendo, y otros tres que fueron localizados en sus domicilios.

El tratamiento posterior que se les ha aplicado a estos otros tres pacientes ha permitido que uno de ellos ya haya sido dado de alta; otro se encuentra en una planta convencional, y el quinto está ingresado en Cuidados Intensivo con pronóstico reservado.

Noticias relacionadas y más

El gerente defendió los mecanismos de control en cada una de las fases del tratamiento, pero reconoció que se han reforzado los protocolos y se ha introducido una verificación extra en el servicio de farmacia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el conductor de un camión tras una salida de vía y el vuelco del vehículo
  2. El pueblo de la Bella y la Bestia está en Castilla y León
  3. El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
  4. Derrumbe de una iglesia románico-mudéjar del siglo XI en un pueblo de Valladolid
  5. La muerte de dos jóvenes en un garaje de Soria fue un 'fatídico accidente
  6. El limón serrano: la delicia culinaria de esta zona de Castilla y León que quizá no hayas probado... todavía
  7. El pueblo 'templario' de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después
  8. El primer premio de la Lotería Nacional deja 7,5 millones en esta provincia de Castilla y León

Suárez-Quiñones avanza actuaciones por 80 millones este año para prevenir los incendios forestales

Fernández Carriedo tilda de "decepción" la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Fernández Carriedo tilda de "decepción" la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

Castilla y León lanza un llamamiento urgente: las reservas de sangre están "al límite"

Castilla y León lanza un llamamiento urgente: las reservas de sangre están "al límite"

Junta y opas condicionan el acuerdo de Mercosur a una "reciprocidad real" y los mismos requisitos

Junta y opas condicionan el acuerdo de Mercosur a una "reciprocidad real" y los mismos requisitos

Letras Corsarias recibe el Premio Zenda de Iberdrola

Letras Corsarias recibe el Premio Zenda de Iberdrola

Plazo abierto para las oposiciones de Secundaria en Castilla y León: estas son las fechas

Plazo abierto para las oposiciones de Secundaria en Castilla y León: estas son las fechas

El pueblo "templario" de 400 habitantes en Castilla y León: su huella sigue muy presente en el patrimonio siete siglos después

Tracking Pixel Contents