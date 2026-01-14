La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

La Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada.

Según han informado a Efe fuentes de la Fiscalía, este miércoles han procedido a abrir diligencias de investigación preprocesales, después de que el centro hospitalario admitiera que un fallo humano había derivado en la muerte de dos pacientes y afectado a tres más que se encuentran bajo vigilancia.

En concreto, se trató de un error en la disolución del fármaco administrado, según explicó este martes el gerente del hospital de Burgos en rueda de prensa, Carlos Cartón, quien indicó que los cinco pacientes recibieron el medicamento con un exceso de concentración: una dosis seis veces mayor a la pautada.

Toxicidad

El centro hospitalario descubrió lo sucedido el pasado 18 de diciembre, cuando dos pacientes llegaron a Urgencias con síntomas compatibles con toxicidad, por lo que se inició una investigación interna que detectó un fallo en la ficha de preparación del fármaco en lo relativo al número de disolución del vial.

Cartón insistió en que se trató de un error humano que afectó a cinco pacientes en total, que recibieron el mismo fármaco preparado del mismo modo pero en días distintos: los dos que llegaron a Urgencias, ambos mayores de 60 años y que acabaron falleciendo, y otros tres que fueron localizados en sus domicilios.

El tratamiento posterior que se les ha aplicado a estos otros tres pacientes ha permitido que uno de ellos ya haya sido dado de alta; otro se encuentra en una planta convencional, y el quinto está ingresado en Cuidados Intensivo con pronóstico reservado.

El gerente defendió los mecanismos de control en cada una de las fases del tratamiento, pero reconoció que se han reforzado los protocolos y se ha introducido una verificación extra en el servicio de farmacia.