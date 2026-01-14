Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castilla y León lanza un llamamiento urgente: las reservas de sangre están "al límite"

Puede donar cualquier persona mayor de 18 años, que pese al menos 50 kilos y esté sana

Un hombre durante la donación de sangre.

Un hombre durante la donación de sangre. / Ical

Efe

León

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (ChemCyL) ha vuelto a lanzar un llamamiento urgente ante la situación "al límite" de las reservas de sangre en la Comunidad, imprescindibles para garantizar intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, partos y urgencias hospitalarias.

Para mantener la atención sanitaria ordinaria se necesitan unas 450 donaciones diarias, según datos del organismo. Una cirugía estándar consume al menos dos unidades de sangre, mientras que un trasplante hepático puede requerir la aportación equivalente a entre 20 y 40 donantes.

La sangre tiene un periodo limitado de conservación, lo que obliga a un flujo constante de donaciones: los concentrados de hematíes duran 42 días entre 2 y 8 grados centígrados; las plaquetas, conservadas a temperatura ambiente y en agitación, solo cinco días; mientras que el plasma ultracongelado puede mantenerse hasta un año a -30 ºC.

Grupo 0-

El grupo 0 negativo (0-), conocido como donante universal, es especialmente imprescindible en situaciones de extrema urgencia como hemorragias digestivas, accidentes de tráfico o aneurismas de aorta.

Puede donar cualquier persona mayor de 18 años, que pese al menos 50 kilos y esté sana, sin haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea. Los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.

